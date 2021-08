Le nouvel hôte de Jeopardy, Mike Richards, s’excuse pour les commentaires offensants qui ont refait surface avant la saison 38

Mike Richards a lancé un podcast intitulé The Randumb Show en 2013 qui a duré 41 épisodes jusqu’en 2014, et son commentaire pendant le podcast aurait inclus un langage offensant sur la race, la situation économique, le corps des femmes, etc. Bien que les épisodes de podcast aient été retirés du site d’hébergement à la suite de The Ringer (qui a découvert les épisodes de podcast) en contactant le studio de production Sony Pictures Television et l’agent de Richards, le nouveau Jeopardy! l’hôte a publié une déclaration d’excuses :