Le nouvel iMac 27 pouces se dirigerait vers la production [Updated]

Les fournisseurs d’Apple ont lancé les livraisons d’un nouvel iMac 27 pouces avec un écran mini-LED, selon un aperçu payant d’un rapport DigiTimes.



Les expéditions seraient en quantités limitées. Aucun autre détail n’est disponible, mais le rapport fait probablement référence à des fournisseurs qui expédient des composants individuels à de plus grands fabricants pour l’assemblage final alors que le nouvel iMac 27 pouces se dirige vers la production.

Selon les rumeurs, Apple prévoit un nouvel iMac 27 pouces avec un écran mini-LED pour une sortie au premier semestre 2022. Selon l’analyste de l’industrie de l’affichage Ross Young, qui s’est avéré être une source fiable de rumeurs liées à l’affichage, le nouvel iMac 27 pouces prendra en charge ProMotion, permettant un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz pour un contenu plus fluide.

Twitter leaker @dylandkt, une autre source qui s’est avérée fiable, a affirmé que le nouvel iMac 27 pouces présentera un design similaire à celui de l’iMac 24 pouces lancé plus tôt cette année, mais avec une palette de couleurs plus sombre. Il a également déclaré que l’ordinateur serait alimenté par les mêmes puces M1 Pro et M1 Max que celles utilisées dans les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

À l’heure actuelle, l’iMac 27 pouces est l’un des derniers Mac à processeur Intel qu’Apple vend encore, aux côtés du Mac mini haut de gamme et de la tour Mac Pro.

Mise à jour : cet article était basé sur un aperçu d’un paywalled DigiTimes rapport sur les livraisons du nouvel iMac 27 pouces d’Apple. Cependant, DigiTimes a depuis publié une correction indiquant qu’il indiquait à tort que l’appareil serait livré avec un mini-écran LED. Il n’est pas livré avec une mini-LED, selon les sources de DigiTimes.

