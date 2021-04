Le nouvel iMac coloré peut désormais avoir des cadres sombres ou une version noire grâce à dbrand

26/04/2021 à 17:25 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Il y a quelques jours, nous avons pu vous offrir toutes les informations sur le dernier événement Apple, chargé de bonnes nouvelles. L’un de ses principaux protagonistes a été la nouvelle révision de l’iMac, qui abandonne les couleurs froides et métalliques pour offrir une large gamme de couleurs plus vives et gaies, inspirées en partie de l’iMac G3 de 1998. Ce nouveau «tout en un» a de caractéristiques sublimes, qui tournent autour de la La nouvelle puce M1 d’Apple. Cependant, sa conception n’a peut-être pas plu à tout le monde. Heureusement, dbrand est de retour pour nous offrir un changement d’esthétique sur ces iMac grâce à leurs nouveaux skins.

De nombreux utilisateurs se sont plaints de ces bords blancs sur ces nouveaux iMac. Les plaintes ont du sens, car le fait d’avoir des bordures blanches sur un panneau sombre permet de refléter la lumière qui tombe sur eux. C’est pourquoi la grande majorité des produits électroniques ont des bords noirs pour absorber la lumière et donner une plus grande impression de contraste. Maintenant, grâce à dbrand, nous pouvons obtenir un skin pour changer les bords de ce nouvel iMac, pouvoir les mettre en noir. Ce n’est pas tout, puisque la firme propose également un changement de look complet, en pouvant avoir un iMac noir complètement mat.

Au cas où nous voudrions opter pour les bords sombres, ils peuvent être achetés au prix de 49,95 $, tandis que si nous voulons appliquer le changement complet, cela nous coûtera environ 499,95 $. Nous vous rappelons que le nouvel iMac peut être réservé du 30 avril, étant disponible en magasin au cours de la seconde quinzaine de mai.