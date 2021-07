Le nouvel iMac de 2021, réduit de 130 euros, le prix le moins cher qu’il ait eu jusqu’à présent | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous êtes un fan d’Apple et que le nouvel iMac avec M1 attire votre attention, son prix est désormais considérablement réduit dans sa version avec 512 Go, avec suffisamment d’espace pour tout ce dont vous avez besoin.

Apple renouvelle l’ensemble de son catalogue de produits depuis plus d’un an, en lançant dans de nombreux cas également des processeurs à architecture ARM, les M1, qui fonctionnent au niveau des Intel Core qui équipaient leurs ordinateurs jusqu’à récemment.

Le nouvel iMac de 2021 a également un M1, en plus d’être plus coloré que d’habitude et d’avoir un design plus compact. Si vous le souhaitez, vous pouvez désormais l’acheter beaucoup moins cher qu’avant, et Amazon l’a abaissé à seulement 1 769 euros.

Le meilleur tout-en-un d’Apple avec un écran 4,5K de 24 pouces, un processeur Apple M1 à 8 cœurs, un SSD et avec une épaisseur inférieure à l’iPad d’origine.

Ils sont à 130 euros de remise pour le modèle 512 Go, le modèle intermédiaire, puisque le plus abordable est généralement les 256 Go de capacité de stockage interne.

Nous avons pu analyser l’iMac (2021) avec M1 et les résultats sont plus que satisfaisants, bien qu’évidemment chers par rapport à d’autres ordinateurs, comme le MacBook avec M1, qui sont déjà tombés à moins de 1 000 euros.

Sa puce est beaucoup plus efficace que l’Intel Core, bien qu’il s’agisse d’un ordinateur de bureau qui n’est pas si perceptible, au-delà du chauffage beaucoup moins. Pour la puissance, il est exceptionnel et peut exécuter sans problème toutes les applications macOS.

Comme cela s’est toujours produit, les iMac d’Apple ont leur public fidèle, principalement des utilisateurs qui travaillent à domicile et qui se consacrent à des professions telles que le design ou le montage photo et vidéo, et c’est que leurs écrans Retina sont très appréciés dans ces secteurs.

Il est livré avec la dernière version du système d’exploitation d’Apple, macOS, mais avec une particularité : toutes les applications n’ont pas été adaptées à ARM, bien que le système lui-même les « traduise » assez bien pour que vous n’ayez pas à arrêter d’en utiliser.

L’une des raisons pour lesquelles cette offre dans l’iMac (2021) avec M1 est très bonne est qu’après tout c’est toujours un investissement rentable: si à l’avenir vous souhaitez changer de PC, vous récupérerez une bonne partie de ce qu’il vous a coûté en le vendant.

