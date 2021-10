Le nouvel iMac Pro miserait sur un mini écran LED à son lancement au premier semestre 2022 | La technologie

Le nouvel iMac Pro 2022 ne serait pas bon marché, et il pourrait franchir la barre des 2 000 $ selon une nouvelle fuite.

Récemment, ceux de Cupertino ont annoncé la nouvelle gamme de MacBook Pro, des appareils parfaits pour la productivité mais aussi pour le divertissement, et d’ici le début de 2022, vous pourriez avoir un nouveau iMac Pro qui arriverait avec ces fonctionnalités et nouveautés.

Et est-ce qu’Apple pourrait lancer un nouveau iMac Pro 2022 en première partie d’annéeC’est ce qu’assure le filtre dylandkt spécialisé chez Apple et qu’il s’appuierait, en grande partie, sur l’actualité que l’on a vue dans les récentes annonces du MacBook Pro. Un lancement, sans aucun doute, que les utilisateurs de la marque ont réclamé.

Selon la fuite, la configuration de base du supposé nouvel iMac Pro il offrirait 16 Go de RAM et 512 Go de stockage de type SSD, ainsi que toutes les configurations personnalisées que l’utilisateur peut effectuer comme d’habitude dans ce type d’appareil.

Promotion iMac (Pro) et modèle Mini LedBase 16 Go Ram 512 Go StorageM1 Pro et MaxDark bezelsHDMI, carte SD, Usb CSConception similaire à iMac 24 et Pro Display XDRPrix de départ à ou plus de 2000 dollarsEthernet sur brique standardFace ID a été testé (Non confirmé) 1H 2022

– Dylan (@dylandkt) 30 octobre 2021