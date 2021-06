Le nouvel iPad d’Apple pourrait être doté d’écrans beaucoup plus grands | La technologie

Apple pourrait préparer de nouveaux iPad avec des diagonales d’écran très proches de celles des MacBook Pro et MacBook Air.

Les IPads sont les tablettes par excellence, il y a quelques semaines nous connaissions le nouvel iPad Pro 12,9 pouces avec un processeur M1 et qui est couronné comme une merveille technique qui a besoin d’un logiciel capable d’exploiter cette puissance. Cette équipe dispose d’un écran de bonne taille, assez proche des ordinateurs portables de 14 pouces de diagonale.

Mais Il semble qu’Apple envisagerait de lancer un iPad avec des diagonales beaucoup plus grandes, cette nouvelle vient grâce à Mark Gurman. Ce journaliste et leaker a généralement des nouvelles de première main sur la société Apple. Oui, il s’est trompé plusieurs fois, mais il a tendance à avoir raison quelques fois.

Il a commenté qu’Apple aurait plusieurs modèles d’iPad en développement avec des écrans plus grands que ceux auxquels nous sommes habitués. Il parle de 14 et 16 pouces de diagonale, bien que ce serait vraiment étrange car il viendrait dans une taille qui serait celle de leurs ordinateurs portables comme le MacBook Pro et le MackBook Air.

En outre, avoir beaucoup d’écran et de puissance n’aurait pas de sens sans un logiciel capable d’en tirer le meilleur parti et il a déjà été vu, dans notre analyse, qu’iPadOS a encore un long chemin à parcourir. Le mouvement serait, sans aucun doute, compliqué et étrange. Bien qu’il soit vrai que les utilisateurs demandent depuis longtemps à Apple des ordinateurs portables dotés de capacités tactiles.

Le nouvel Apple iPad Pro avec écran Liquid Retina XDR de 12,9 pouces et le nouveau processeur M1, grand angle 12MP, ultra grand angle 10MP et scanner LiDAR. L’un des iPad les plus puissants et les plus performants d’Apple.

Il se peut qu’Apple prépare un grand iPad afin de faire plaisir à ses utilisateurs. Quoi qu’il en soit, seul l’avenir peut nous dire avec certitude ce que prépare Apple. Pour le moment, la société de Cupertino n’a fait aucun commentaire et ayant eu des rénovations d’iPad cette année, il est fort probable que nous devrons attendre l’année prochaine pour ces nouveaux iPad, s’ils s’avèrent être une réalité.