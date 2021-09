Le nouvel iPad Mini a l’air génial même si vous aimez Android

J’utilise Android depuis le premier jour où le premier téléphone Android est devenu disponible, et j’ai utilisé de nombreux appareils différents. Bien sûr, comme beaucoup d’entre vous, j’ai également possédé et utilisé des iPhones, des BlackBerry, des téléphones Windows et tout le reste de la technologie “cool” parce que j’adore la technologie cool.

Je suis aussi vraiment un petit gars du téléphone parce que l’une des choses les plus importantes pour moi est à quel point il est facile de transporter quelque chose qui vit essentiellement dans ma poche. L’une des raisons pour lesquelles le Galaxy S21 est l’un des meilleurs téléphones Android est qu’il n’est pas gigantesque, par exemple. La seule fois où j’aimerais que mon téléphone soit plus gros, c’est quand je veux manger et simplement consommer.

Je veux juste consommer.

C’est là que les tablettes brillent. Regarder des vidéos ou jouer à des jeux sur quelque chose avec un écran beaucoup plus grand est tout simplement mieux, tu sais ? Oui, je peux utiliser mon téléphone et faire les mêmes choses, et je n’essaierai pas de dire que c’est une mauvaise expérience parce que ce n’est pas le cas. Ce n’est tout simplement pas aussi bon. J’ai pensé à acheter une tablette plus petite pour l’essayer à nouveau, et Apple m’a peut-être montré ce que je veux dans l’iPad Mini 2021.

Non, je ne suis pas une sorte de “traître” à l’écosystème Android, car je ne dois allégeance à aucune entreprise technologique. J’aime mieux la façon dont Android fonctionne qu’iOS, mais ce n’est que moi, et beaucoup de gens ressentent différemment. Mais je ne cours pas pour acheter quelque chose parce qu’une entreprise de technologie l’a fait. Chaque entreprise doit travailler pour mon argent. Et comme Google ne veut pas refaire le Nexus 7 avec de nouvelles spécifications, je n’ai pas de marque de tablette “préférée”.

Source : Android Central

Je veux une tablette pour toutes les mauvaises raisons, selon les entreprises qui les fabriquent. Je n’ai aucune envie de remplacer mon PC ou mon Chromebook par une tablette Pro. Je ne vais pas remplacer mon téléphone par une tablette cellulaire simplement parce qu’elle peut passer des appels et recevoir des messages. J’aime le téléphone et le Chromebook que j’utilise, et je ne vois pas non plus comment une tablette peut remplacer.

Étant donné que Google ne va pas refaire le Nexus 7, l’iPad Mini pourrait être le meilleur substitut.

Mais la bonne tablette peut me tenter, tant qu’elle est plus petite. J’ai une Pixel Slate ici si je voulais utiliser une tablette ginormous lourde, et parce qu’elle a un navigateur de bureau, ça va être mieux pour faire beaucoup de choses que je veux qu’une tablette fasse. Il doit être suffisamment puissant pour lire des vidéos HD sans crachotement et disposer d’une connexion Wi-Fi suffisamment puissante pour suivre le rythme. Quelques jeux sympas sont également un plus. Ma tablette serait juste pour le plaisir et pas du tout pour le travail.

J’ai aussi pensé aux pliables ici. Quelque chose comme le Galaxy Z Fold 3 pourrait fonctionner, mais je ne suis pas encore convaincu de la façon dont le téléphone se déroule. Peut-être dans quelques années, mais maintenant je pense que je finirais par dépenser deux fois plus pour un appareil que je n’utiliserais que comme tablette. Pas une situation idéale pour mon portefeuille.

J’ai fondamentalement ignoré toutes les discussions sur la façon dont les artistes et les professionnels aiment l’iPad Mini, mais ce à quoi j’ai prêté attention m’a fait penser que cela pourrait être celui-là. Le pouvoir est là – oubliez tous les trucs marketing XX% plus rapides, mais j’en ai assez vu d’Apple pour savoir que la plate-forme Bionic SoC va gérer les choses. La taille est correcte, et même le prix de 500 $ n’est pas insensé comme le sont de nombreux autres appareils Apple.

Source : Nick Sutrich / Android Central

Mais c’est surtout l’écosystème. Oui, ce mot est souvent utilisé, et parfois mon cerveau s’engourdit après l’avoir entendu, mais c’est un endroit où tout peut très bien fonctionner pour moi. Tous les services de Google fonctionnent bien sur iOS, donc je sais que j’aurai l’expérience que je veux de Google Photos ou de YouTube, et Apple fait un excellent travail pour remplir le reste.

Dites ce que vous voulez sur la façon de faire des affaires d’Apple, mais l’App Store regorge d’excellentes applications pour tablettes.

Ouais, le jardin clos d’Apple craint. Demandez à quiconque veut jouer à Fortnite sur un nouvel iPad Mini à ce sujet si vous voulez un autre avis, et je ne suis pas un fan d’une entreprise qui essaie de me dire ce que je peux faire avec quelque chose que j’ai payé pour acheter. Mais je ne peux pas nier qu’Apple a sa merde ensemble quand il s’agit d’applications pour tablettes, et il y a de fortes chances que j’en trouve quelques-unes que je voudrais installer. Google pourrait apprendre beaucoup ici.

Je pense qu’un iPad Mini compléterait mon téléphone Android et mes autres technologies de la bonne manière. Je ne me précipite pas pour en précommander un pour l’instant, et j’attendrai de lire quelques critiques avant de sortir le plastique. Je recommanderais également à tout utilisateur d’Android ou de Chrome aussi intéressé par l’iPad Mini que moi de faire la même chose.

J’ai parlé à beaucoup d’entre vous qui utilisez un iPad avec vos téléphones Android, et je pense que je comprends maintenant. Je ne vais pas l’annuler simplement parce qu’il vient de cette entreprise de fruits. C’est peut-être ce que beaucoup de gens Android comme moi recherchent.