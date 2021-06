Le nouvel iPad Mini arriverait avec un design très similaire à celui de l’iPad Pro | La technologie

La conception de l’iPad Mini qu’Apple prépare a été divulguée et les modifications le feraient ressembler beaucoup à un iPad Pro de taille compacte.

Nous avons assisté à deux présentations Apple jusqu’à présent cette année, la dernière était la WWDC de 2021 au cours de laquelle nous avons pris connaissance des nouvelles versions logicielles des différents appareils. La conférence des développeurs s’est concentrée sur la présentation de ce qui nous attend avec la sortie d’iOS 15, de l’iPad OS 15 et de MacOS Monterey.

Tout au long de la présentation, l’espoir a été placé sur la rencontre de certains équipements matériels et plus précisément, l’iPad Mini. Cet appareil était la grande absence lors de l’événement au cours duquel nous avons rencontré les nouveaux iMac et iPad Pro avec processeur M1, en plus des fameux AirTags qui sont arrivés pour que nous ayons toujours les clés localisées.

Et, est-ce que l’iPad Mini est la grande inconnue jusqu’à présent cette année. Les fuites indiquaient que son lancement était imminent, mais il ne l’a pas été. Il a réussi à esquiver les projecteurs à tel point qu’il n’y a toujours pas de vraies images de cette nouvelle tablette Apple. Mais que nous n’ayons pas d’images de ce type ne signifie pas que les conceptions n’ont pas été divulguées.

Ces conceptions ont été concrétisées grâce aux rendus et nous pouvons voir que le nouvel iPad Mini arriverait avec un design très similaire à celui de l’iPad Pro et de l’iPad Air 2020. Bien sûr, toujours avec un design beaucoup plus sobre. Taille.

La face avant aurait des bords minces dans toutes les directions et le bouton “Home” qui servait de lecteur d’empreintes digitales disparaîtrait. Lorsque ce bouton disparaît, on suppose que la fonction de lecteur d’empreintes digitales serait intégrée au bouton d’alimentation comme dans l’iPad Air 2020. Un autre fait marquant serait que le port de connexion deviendrait USB C et non foudre.

Pour le moment, tout cela n’est que rumeurs et doit être pris avec précaution. Nous verrons peut-être bientôt l’iPad Mini, cependant Il se peut aussi qu’Apple garde cet équipement pour le présenter avec le nouvel iPhone à l’automne de cette année..