Le nouvel iPad Mini d’Apple obtient les mises à niveau que j’attendais

Toutes mes excuses pour les mains charnues massives. Crédit photo : Mike Fahey / Kotaku

Quand Apple a sorti l’iPad Mini d’origine à la fin de 2012, je me suis dit: « C’est ça, le facteur de forme parfait pour les jeux sur tablette. » Partout où j’allais, j’ai sorti l’appareil compact, montrant son écran de 7,9 pouces, à quel point il tenait bien dans mes pattes surdimensionnées. Je n’allais jamais revenir à un iPad pleine grandeur. Ensuite, Apple a passé les huit années suivantes à négliger mon petit ami tablette, donnant toutes les bonnes mises à niveau à ses modèles surdimensionnés. J’avais complètement renoncé à avoir à nouveau un bon iPad Mini, mais le mois dernier, c’est arrivé.

Plus de bouton home. Plus de câble de foudre. Il est doté d’un magnifique écran rétine liquide de 8,3 pouces et d’une puissante puce A15 Bionic. L’iPad Mini est enfin de retour.

Apple a supprimé le bouton d’accueil de l’iPhone X en 2017. Il a supprimé le bouton d’accueil et remplacé la prise Lightning par USB-C dans l’iPad Pro en 2018. Puis, en 2019, la société a présenté l’iPad Mini de cinquième génération. .

Brut. Photo : pomme

J’étais complètement écrasé. Pour un fan du plus petit facteur de forme, la présence de ce bouton d’accueil et le fait que ce « nouveau » matériel utilise toujours le câble Lightning propriétaire était la preuve qu’Apple ne se souciait pas autant de la Mini que moi. Malgré les composants plus anciens, j’ai failli en acheter un mais j’ai été rebuté par l’écran LCD IPS.

Beau. Photo : pomme

C’est pourquoi ce fut une si joyeuse surprise le mois dernier quand Apple a dévoilé le modèle de sixième génération, la première refonte majeure de l’iPad Mini depuis son introduction en 2012. Plus de bordures épaisses en haut et en bas pour abriter le bouton d’accueil et le matériel. . Plus d’écran IPS merdique. Quatre haut-parleurs stéréo, deux en haut et deux en bas, contrairement à la cinquième génération avec ses deux haut-parleurs en bas uniquement.

Le bureau pourrait utiliser plus de fils, je suis d’accord. Crédit photo : Mike Fahey / Kotaku

L’iPad Mini de sixième génération n’est que légèrement plus gros qu’un contrôleur Xbox Series One. Il est facile de jeter les deux dans un sac pour jouer en déplacement. Couplé à un abonnement à Apple Arcade, j’ai à tout moment une énorme bibliothèque de jeux prêts pour le contrôleur à portée de main. Oui, je pourrais faire la même chose avec une Nintendo Switch, mais la Nintendo Switch ne fait pas non plus tout ce qu’un iPad fait, comme tout ce que je peux faire avec un ordinateur, le tout via une connexion sans fil 5G.

Dans la plupart des situations, je préfère l’iPad Mini au dernier modèle d’iPad Air. Le facteur de forme plus petit est plus confortable pour moi à tenir pendant de longues périodes. C’est un peu plus large. L’écran compact me permet de le tenir plus près de mes yeux et de tout percevoir, une considération importante pour quelqu’un qui passe beaucoup de temps au lit en raison d’un handicap.

Le mien est rose. J’ai choisi l’arrière-plan parfait pour cette photo afin de masquer complètement ce fait. Crédit photo : Mike Fahey / Kotaku

En fait, la seule fois où j’utiliserai l’iPad Air au lieu du Mini, c’est quand je veux lire des bandes dessinées. Je ne rajeunis pas, et quand il s’agit de lire des bulles de texte, plus gros sera toujours mieux pour moi. Cela dit, je peux me débrouiller avec le Mini si j’utilise un lecteur avec une fonction de zoom panneau par panneau très bien.

Je joue à des jeux sur mon iPad Mini depuis quelques semaines maintenant, ce qui est plus que ce que j’ai joué sur mon iPhone ou iPad Air depuis des mois. C’est tellement facile à prendre en main lorsque je veux niveler mes personnages Marvel Future Revolution ou terminer quelques tours supplémentaires de Zookeeper World. Qui sait, peut-être que je vais enfin recommencer à jouer du Genshin Impact sur ce petit bébé. Je suis toujours à la recherche de plus de choses à adorer et à me mettre en colère à la fois.

Ainsi, le nouvel iPad Mini, comme son ancien ancêtre de 2012, est rapidement devenu mon appareil de prédilection pour les jeux rapides. Bon sang, bien qu’il soit posé sur mon bureau d’ordinateur au-dessus du lit à quelques centimètres de ma souris et de mon clavier, la moitié du temps, je vais le chercher sur mon PC quand j’ai besoin de chercher quelque chose très rapidement. Encore une fois, c’est le juste milieu entre la portabilité et la puissance. J’espère qu’Apple ne me fera pas neuf ans pour un autre modèle digne.