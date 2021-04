Le nouvel iPad Pro 12,9 pouces n’est pas compatible avec l’ancien Magic Keyboard

Apple a dévoilé mardi lors de son événement Spring Loaded l’iPad Pro de cinquième génération aux côtés d’un nouveau Magic Keyboard blanc. Alors que l’accessoire pour le modèle 11 pouces est déjà disponible, Apple a reporté la vente du modèle 12,9 pouces.

Selon le site français iGeneration, l’iPad Pro 12,9 pouces de cinquième génération a besoin d’un nouveau Magic Keyboard, donc quiconque a acheté une ancienne version espérant l’utiliser avec le nouveau modèle devra acheter un nouvel accessoire.

Alors que l’iPad Pro 12,9 pouces 2021 est globalement similaire aux modèles 2018 et 2020, la nouvelle tablette se démarque sur un point: elle est plus épaisse, à précisément 0,5 mm. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais il suffit à Apple d’ajuster son Magic Keyboard, le clavier du trackpad dédié de l’iPad Pro. Et selon la documentation fournie aux Apple Store que nous avons pu consulter, l’ancien Magic Keyboard n’est pas compatible avec les gros iPad Pro de 2021.

D’autre part, comme le souligne le site Web d’Apple, ce nouveau Magic Keyboard est compatible avec les iPad Pro 12,9 pouces de troisième et quatrième générations.

Ce nouveau modèle a une épaisseur de 0,5 mm car il dispose d’un nouvel écran Liquid Retina XDR qui utilise la technologie mini-LED. Ce panneau utilise 10000 mini-LED, ce qui offre un contrôle beaucoup plus grand du rétroéclairage localisé, permettant une luminosité plus élevée et des noirs plus profonds. La combinaison augmente le rapport de contraste et utilise moins d’énergie.

Comme indiqué par iGeneration:

«Le problème est qu’une fois fermé, le Magic Keyboard saisit la tablette assez fermement. Apple n’a pas laissé un millimètre de marge de manœuvre, car l’accessoire doit maintenir l’iPad en place et l’empêcher de tomber au fond d’un sac ou pire, sur l’asphalte si vous déplacez l’ensemble sans autre protection. Mais avec ce demi-millimètre supplémentaire sur la génération 2021, cet ajustement très précis est peut-être un problème et l’appareil a dû être repensé.

La même chose ne s’applique pas au modèle 11 pouces, car il a la même taille et le même poids que le modèle précédent. Le nouveau Magic Keyboard commence à 299 $ pour le modèle 11 pouces et 349 $ pour la version 12,9 pouces.

L’iPad Pro de cinquième génération a introduit la puce M1 sur la tablette d’Apple, avec des performances jusqu’à 50% plus rapides, un nouveau port Thunderbolt et la prise en charge de la 5G. Les précommandes commencent la semaine prochaine et l’iPad sera disponible dans la seconde quinzaine de mai.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: