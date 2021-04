Le nouvel iPad Pro a une fonctionnalité secrète dont Apple ne peut pas vraiment parler – .

À partir de 799 $ ou 1099 $, selon le modèle, l’iPad Pro 2021 est la première tablette d’Apple à partager le même processeur puissant avec quatre MacBook. Le système sur puce (SoC) Apple M1 qu’Apple a présenté en novembre a été largement salué, provoquant un cauchemar terrifiant chez Intel – le fabricant de puces attaque les ordinateurs portables M1 d’Apple dans des campagnes publicitaires depuis quelques mois. Le M1 est plus rapide que tout ce que Apple a fabriqué jusqu’à présent et plus économe en énergie que les puces concurrentes que vous verriez dans les ordinateurs portables. C’est tellement bien qu’Apple a décidé d’utiliser le M1 dans les nouveaux iPad Pro et iMac, des produits qui n’ont été dévoilés que mardi dernier.

Cela a incité à nouveau à spéculer sur le fait que l’iPad et le Mac sont sur des chemins convergents. Les fans se demandent à nouveau quand l’iPad exécutera macOS, maintenant qu’il partage le même matériel que les Mac. Non seulement cela, mais macOS ressemble beaucoup à iOS après la mise à jour de Big Sur. Dans une nouvelle série d’entretiens, Apple a insisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention d’unifier les deux plates-formes différentes. L’iPad et le Mac ont des objectifs différents et Apple continuera à offrir la meilleure expérience possible sur tablette et ordinateur. Mais ces entretiens ont peut-être révélé la fonctionnalité secrète de l’iPad Pro dont Apple ne peut même pas encore parler.

Greg Joswiak d’Apple, vice-président senior du marketing mondial, et John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle, ont présenté les mêmes points de discussion sur l’iPad Pro à la presse dans diverses interviews. Les deux ont répondu à des questions sur les similitudes et les différences entre l’iPad Pro M1 et les Mac M1, indiquant aux intervieweurs qu’Apple n’avait pas l’intention de fusionner les deux produits.

Joswiak a fourni une réponse familière à TechCrunch lorsqu’on lui a demandé comment ils caractériseraient un iPad Pro par rapport à un acheteur de MacBook.

«C’est ma question préférée parce que vous savez, vous avez un camp de personnes qui croient que l’iPad et le Mac sont en guerre l’un contre l’autre, c’est bien l’un ou l’autre à mort. Et puis vous avez d’autres qui sont comme, non, ils les rassemblent – ils les forcent à une seule plate-forme, et il y a une grande conspiration ici », a déclaré l’exécutif. Il a fait le même point lors d’une précédente interview.

“Ils sont aux extrémités opposées d’un spectre de pensée, et la réalité est que ni l’un ni l’autre n’est correct”, a poursuivi Joswiak, ajoutant qu’Apple travaille dur pour fabriquer les meilleurs produits possibles dans leurs catégories respectives.

Spécifications et fonctionnalités de l’iPad Pro (2021) annoncées lors de l’événement «Spring Loaded» d’Apple. Source de l’image: Apple Inc.

Ces entretiens ont également mis en évidence un autre point de discussion sur l’iPad Pro M1, la marge de manœuvre. Les gens comparant l’iPad Pro M1 aux MacBook M1 pourraient à juste titre observer que les nouvelles tablettes présentent divers avantages matériels par rapport aux Mac et un inconvénient majeur. L’iPad Pro intègre Face ID et une bien meilleure expérience de la caméra FaceTime, une connectivité 5G en option, un écran tactile avec prise en charge de l’Apple Pencil et un écran mini-LED sur le modèle 12,9 pouces. Mais les Mac M1 ont macOS, un système d’exploitation plus polyvalent qui fait un meilleur travail multitâche que iOS. L’iPad Pro pourrait même ne pas être en mesure de tirer le meilleur parti de ces performances M1.

Joswiak a évoqué l’énorme puissance fournie avec le M1, expliquant que les spécifications de l’iPad Pro sont censées offrir une marge de manœuvre aux utilisateurs et aux développeurs.

«L’une des choses que l’iPad Pro a accomplies en tant que John [Ternus] a parlé de repousser les limites. Et en poussant l’enveloppe qui a créé cet espace pour que les développeurs viennent le remplir. Lorsque nous avons créé le tout premier iPad Pro, il n’y avait pas de Photoshop », a déclaré Joswiak. «Aucune application créative ne pouvait l’utiliser immédiatement. Mais maintenant, il y en a tellement que vous ne pouvez pas compter. Parce que nous avons créé cette capacité, nous avons créé cette performance – et, en passant, nous en avons vendu un assez grand nombre – ce qui est une très bonne combinaison pour que les développeurs viennent ensuite dire que je peux en profiter. Il y a suffisamment de clients ici et les performances sont suffisantes. Je sais comment m’en servir. Et c’est la même chose que nous faisons avec chaque génération. Nous créons davantage de marge de manœuvre pour les performances que les développeurs sauront utiliser. »

«Le client est bien placé car il sait qu’il achète quelque chose qui a une certaine marge de manœuvre, et les développeurs l’adorent.»

Joswiak a insisté sur la même marge de manœuvre en réponse à The Independent il y a quelques jours. Le site a fait remarquer qu’Apple est également l’un de ces développeurs qui pourraient envisager de profiter de la marge de manœuvre supplémentaire. L’exécutif a plaisanté en disant qu’il n’allait pas laisser quelque chose comme ça s’échapper.

Étant donné que la marge de manœuvre de l’iPad Pro est un sujet de discussion clair dans le marketing de l’iPad Pro d’Apple, il semble que la tablette possède une fonctionnalité «secrète» dont Apple ne peut pas parler. C’est l’iPadOS 15, qui sera dévoilé dans quelques semaines à la WWDC 2020.

Certaines des fonctionnalités d’iOS 15 et d’iPadOS 15 ont récemment été divulguées, un rapport indiquant que des widgets arrivent sur la tablette dans le cadre d’une refonte majeure de l’écran d’accueil. La fuite n’est pas entrée plus en détail sur les mises à jour logicielles prévues par Apple pour l’iPad Pro. On ne sait pas si Apple modifiera l’expérience multitâche sur iPadOS pour tirer parti de la puissance du M1. Toute modification apportée à iPadOS devrait également s’appliquer aux tablettes plus anciennes, ainsi qu’aux iPad de milieu de gamme. Ceux-ci comportent des puces de la série A de la génération précédente.

Je suis maintenant à 100% convaincu que FCPX, Logic Pro et Xcode arrivent sur iPad Pro. Je ne peux pas dire avec certitude à quelle capacité, ou avec quelles limitations en raison de la gestion de la RAM – mais cela se produit dans l’année prochaine. Vous pouvez choisir de me faire confiance, ou pas, je suppose 🤷🏼‍♂️😂 – Jon Prosser (@jon_prosser) 22 avril 2020

Mais il existe d’autres moyens pour Apple de tirer parti de ce M1 qui n’implique pas de changer l’expérience iPadOS sur les autres iPad. Des rumeurs ont déclaré plus tôt cette année qu’Apple cherchait à intégrer diverses applications utilisées par les professionnels sur Mac sur iPad. La liste comprend Final Cut Pro X, Logic Pro et Xcode. Compte tenu de l’insistance d’Apple sur la marge de manœuvre lors de la promotion du nouvel iPad Pro, ces rumeurs semblent encore plus excitantes en ce moment.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.