Le nouvel iPad Pro atteint un maximum de 2399 $ pour un stockage de 2 To et une connectivité cellulaire

Apple a officiellement dévoilé aujourd’hui son tout nouvel iPad Pro, et il s’accompagne d’une augmentation de prix pour le 12,9 pouces. L’augmentation de prix, combinée à une nouvelle option de stockage de 2 To, signifie que vous pouvez désormais configurer un iPad à 2399 $.

Les nouveaux modèles d’iPad Pro intègrent la puce M1 à l’intérieur ainsi que la connectivité Thunderbolt / USB-4. Il y a aussi une nouvelle caméra Ultra Wide 12MP à l’avant avec de nouvelles fonctionnalités de suivi pour les appels vidéo, ainsi qu’une connectivité 5G pour la première fois.

Sur le modèle 12,9 pouces, l’iPad Pro dispose d’un nouvel écran Liquid Retina XDR qui, selon Apple, «offre une vue encore plus étendue et une expérience HDR époustouflante».

L’iPad Pro 11 pouces commence à 799 $ – le même que son prédécesseur – et le modèle 12,9 pouces commence à 1099 $. Les deux modèles sont disponibles en configurations de 128 Go, 26 Go, 512 Go, 1 To et 2 To.

IPad Pro 11 pouces avec cellulaire et stockage de 2 To: 2099 $ iPad Pro 12,9 pouces avec cellulaire et stockage de 2 To: 2399 $

Le nouvel iPad Pro sera disponible en précommande le 30 avril et sera expédié dans la seconde quinzaine de mai.

Suivez toutes les annonces d’Apple lors de son événement spécial Spring Loaded dans notre centre de nouvelles en direct ici.

