Le nouvel iPad Pro d’Apple est doté de M1, 5G et d’un écran mini-LED

Apple est déterminé à rester au top du marché des tablettes mobiles, et cela est devenu plus clair que jamais lors de son événement «Spring Loaded». La société a présenté un iPad Pro mis à jour pour 2021 avec des performances au niveau de l’ordinateur – en partie parce qu’il utilise davantage de technologies conçues pour les ordinateurs.

Les iPad Pro 11 et 12,9 pouces pour 2021 sont tous deux centrés sur le processeur M1 que l’on ne trouvait auparavant que sur le Mac. La puce offre des performances jusqu’à 50% supérieures à celles de l’iPad Pro précédent, avec des graphiques jusqu’à 40% plus rapides et jusqu’à 16 Go de mémoire. Vous obtiendrez également des données 5G en option ainsi que des fonctionnalités auxquelles vous ne vous attendriez peut-être pas sur une tablette mobile, y compris un port Thunderbolt pour les périphériques haute vitesse (y compris le Pro Display XDR à 6K complet) et un stockage deux fois plus rapide jusqu’à 2 To .

Il y a aussi une plus forte incitation à acheter le plus grand iPad Pro en 2021. Le modèle 12,9 pouces est le premier appareil d’Apple avec un écran mini-LED, et il promet une qualité d’image plus proche de ce que vous obtiendriez du Pro Display XDR. Les 10000 lumières du Liquid Display XDR lui confèrent une luminosité de 1600 nits et un rapport de contraste de 1000000: 1 exceptionnellement élevé pour un écran non OLED. Vous pouvez mieux vous fier à cela pour un travail photo et vidéo fidèle aux couleurs.

Même la caméra frontale a reçu une mise à jour bienvenue dans l’iPad Pro 2021. Le capteur avant ultra-large de 12 MP présente Center Stage, une fonctionnalité de style portail Facebook qui garde les gens dans le cadre lorsqu’ils se déplacent. Vous n’avez pas à vous tenir directement devant l’iPad lors d’un appel de travail ou d’une réunion de famille à distance.

Comme auparavant, vous paierez une prime. L’iPad Pro 2021 sera disponible à la commande le 30 avril à partir du même prix de 799 $ pour l’iPad Pro 11 pouces avec WiFi et 128 Go de stockage, et de 1099 $ plus élevé pour l’édition 12,9 pouces. C’est avant de prendre en compte des accessoires comme le Magic Keyboard (299 $ ou 349 $ selon la taille, et maintenant disponible en blanc) ou l’Apple Pencil à 129 $. Les deux navires plus tard en mai.

Comment se comparent-ils à la concurrence des tablettes Android? C’est plus difficile que vous ne le pensez. En termes simples, l’iPad Pro 2021 démarre là où les tablettes Android s’arrêtent normalement. L’ardoise d’Apple est beaucoup plus chère que la Samsung Galaxy Tab S7 Plus à 649 $, par exemple, mais elle offre également plus de puissance de traitement, de connectivité et d’options de stockage. Comme son nom l’indique, ce dernier iPad est axé sur les créatifs et les passionnés sans compromis où la Tab S7 Plus s’adresse davantage au grand public. L’iPad Air est plus un concurrent direct de la plupart des offres Android haut de gamme.

Cela fait de l’iPad Pro 2021 une vente difficile si vous n’avez pas besoin de ses performances ou si vous souhaitez une plate-forme plus flexible que le système d’exploitation iPad. Dans le même temps, cela soulève la question de savoir pourquoi vous ne voyez pas de tablettes Android plus puissantes. Si vous voulez plus de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré dans une tablette mobile, vous devrez probablement opter pour un iPad Pro – et cela ne tient pas compte des avantages comme un mini-écran LED. Qu’on le veuille ou non, Apple est probablement votre meilleur choix si vous voulez une tablette mobile pour les tâches créatives lourdes.