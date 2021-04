Le nouvel iPad Pro M1 dispose de 8 Go ou 16 Go de RAM selon la configuration de stockage

Apple a officiellement dévoilé son tout nouvel iPad Pro lors de l’événement «Spring Loaded». Pour la première fois, la société met en évidence les différences de RAM entre les modèles d’iPad.

Les iPad Pro 2021 11 pouces et 12,9 pouces sont dotés du processeur 8 cœurs et de la puce GPU M1 8 cœurs, ainsi que d’un nouveau connecteur Thunderbolt (sur le même port USB-C). Le plus grand modèle de 12,9 pouces arbore également un nouvel écran mini-LED, qu’Apple appelle «Liquid Retina XDR».

La société a également introduit une nouvelle option de stockage pouvant atteindre 2 To. Avec cela, Apple souligne officiellement la quantité de RAM que chaque iPad peut avoir:

128 Go avec 8 Go de RAM 256 Go avec 8 Go de RAM 512 Go avec 8 Go de RAM 1 To avec 16 Go de RAM 2 To avec 16 Go de RAM

Apple a déjà fait la même chose avec le modèle de l’année dernière, mais sans dire aux utilisateurs, il y avait une différence entre l’iPad Pro 1 To et les autres modèles avec une capacité de stockage inférieure.

Le nouvel iPad Pro sera disponible en précommande le 30 avril et sera expédié dans la seconde quinzaine de mai.

Suivez toutes les annonces d’Apple lors de son événement spécial Spring Loaded dans notre centre de nouvelles en direct ici.

