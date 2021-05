Le nouvel iPhone 12 violet a une fonctionnalité que vous ne trouverez dans aucun autre modèle d’iPhone | La technologie

L’iPhone 12 violet, qui retient tant l’attention depuis son introduction, est le premier appareil de la marque à utiliser les nouveaux nombres aléatoires. À quoi servent ces nombres à 10 chiffres?

Apple prévient depuis longtemps l’arrivée de ce nouveau système de numérotation pour tous ses produits. Sur les 12 chiffres habituels, il y aura désormais 10 numéros aléatoires qui serviront de certificat d’authenticité du mobile ou de l’appareil en question.

Les premiers à sortir cette nouveauté sont la nouvelle star de la société, l’iPhone 12 violet que nous vous montrons dans cette vidéo. Un smartphone qui n’avait que la couleur frappante de son boîtier différemment, mais maintenant nous savons que avait une autre qualité cachée à l’intérieur.

Pour que nous comprenions la pertinence de ce changement, nous devons connaître le système qu’Apple utilisait jusqu’à présent. L’entreprise a établi pour chaque produit une série de chiffres reflétant des données telles que la date de fabrication, sa couleur ou d’autres détails. C’était une façon de reconnaître l’appareil à travers une série de codes.

Dans le code traditionnel, les trois premiers caractères représentent le lieu de fabrication et les deux suivants l’année et la semaine de fabrication. Les quatre derniers chiffres servent actuellement de “code de configuration”, révélant le modèle, la couleur et la capacité de stockage de l’appareil.

Cependant, ce système n’était pas infaillible. Telle est la fureur que suscite cette marque qu’une des conséquences est la création d’un marché du copieur autour de vos produits. Des contrefaçons si réussies qu’elles peuvent tromper les plus experts, des écouteurs imitant les AirPods Pro ont été découverts si réalistes que l’iPhone lui-même les considère comme bons.

Avec cette nouvelle série de nombres aléatoires, cette certification de produit est renforcée, 10 caractères qui servent de plaque d’immatriculation ou de signature d’authenticité de chaque appareil. Ainsi, si des organisations de contrefaçon tentent de demander un remplacement de produit en réclamant un défaut, pour obtenir un vrai modèle, il serait possible de les découvrir.

Selon MacRumors, l’iPhone 12 est le seul qui pour le moment va publier ce changement, il devrait atteindre les mini modèles à l’avenir, mais la date n’est pas confirmée. Ni les AirTags, présentés à côté de l’iPhone violet, ne semblent recevoir ce code sous peu, même si en principe tout le catalogue Apple devrait finir par l’utiliser.