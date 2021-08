Le nouvel iPhone pourrait avoir un mode “toujours à l’écran”

10/08/2021 à 18:52 CEST

Le prochain iPhone pourra enregistrer des vidéos en mode portrait et tourner en ProRes, selon les informations recueillies par le média nord-américain Engadget. Le journaliste Mark Gurman revendique également le prochain modèle – que personne ne s’attend à ce qu’il s’appelle l’iPhone 13 pour des raisons évidentes liées à la malchance – aussi Il offrira de meilleurs filtres pour améliorer les images après la prise de vue.

Les sources de Gurman ils suggèrent également que ce téléphone sera plus une évolution par rapport à la révolution qu’était l’iPhone 12. Le langage de conception, les tailles d’écran et la gamme de modèles resteront probablement les mêmes, uniquement avec une modification de la puce (A15) et de la technologie d’affichage. Gurman a dit qu’il y aura une encoche plus petite pour les caméras FaceID et que l’écran aura un taux de rafraîchissement plus rapide.

Une partie de cela a également été discutée dans une fuite de février, lorsque le leaker Max Weinbach a affirmé que le nouveau téléphone aurait un écran LTPO 120 Hz de faible puissance toujours allumé. Comme l’analyste Ming-Chi Kuo, Weinbach a ajouté que le téléphone pourrait également enregistrer une vidéo en direct en mode portrait. Le fait que bon nombre de ces fuites se corroborent plus ou moins les unes les autres donne du poids à ce que nous pouvons nous attendre à voir le mois prochain.