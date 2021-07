Le nouvel iPhone pourrait inclure la technologie “Always-On-Display”

in

19/07/2021 à 09:54 CEST

De nouvelles voix se rassemblent pour scander que le prochain iPhone pourrait avoir un écran avec la technologie Always-On-Display, cela signifie que sera toujours actif. Comme le souligne ., l’iPhone sans nom de 2021 pourrait comporter un affichage permanent “de type Apple Watch” avec une meilleure autonomie de la batterie, plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une encoche d’écran plus petite voire une encoche comme beaucoup de cerfs-volants utilisant Android et une puce A15.

Max Weinbach a noté dans des fuites antérieures qu’Apple utiliserait un panneau d’oxyde polycristallin (LTPO) à basse température qui, comme l’Apple Watch et certains téléphones Android, pourrait être en mesure d’atteindre des taux de rafraîchissement extrêmement bas pour fournir des informations persistantes sans grand succès. à la durée de vie de la batterie.

Certaines notifications, l’autonomie de la batterie et l’horloge peuvent s’afficher sans activer complètement le téléphone.