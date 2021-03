Le nouvel objectif de Biden pour le vaccin Covid-19: 200 millions de tirs au cours de ses 100 premiers jours

Le président Joe Biden a fixé jeudi un nouvel objectif pour les vaccins Covid-19 aux États-Unis: 200 millions de vaccins au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir. C’est en hausse par rapport à l’objectif initial de Biden de 100 millions en 100 jours. « Je sais que c’est ambitieux – deux fois notre objectif initial », a déclaré Biden.

Mais l’objectif de 200 millions de tirs en 100 jours n’est vraiment pas si ambitieux; c’est réalisable si absolument rien ne change avec le déploiement actuel des vaccins aux États-Unis.

Cela témoigne de l’amélioration de la campagne de vaccination américaine depuis la prise de fonction de Biden. Avant le jour de l’inauguration, le pays administrait moins d’un million de coups par jour. Aujourd’hui, les États-Unis sont à 2,5 millions de tirs par jour, en moyenne.

Au rythme actuel, le pays pourrait atteindre l’objectif de Biden de 200 millions de tirs en 100 jours – atteignant l’objectif dès le 28 avril, quelques jours avant le 100e jour de prise de fonction de Biden.

Les choses devraient s’améliorer au-delà du rythme actuel. Alors que les fabricants de vaccins augmentent leur production, ils ont déjà conclu des accords avec le gouvernement fédéral pour fournir suffisamment de vaccins pour chaque adulte pendant l’été. À tout le moins, cela devrait répondre aux questions sur l’approvisionnement en vaccins, mais pas sur la distribution ou la volonté de les prendre.

Biden avait précédemment promis que les États-Unis disposeraient de suffisamment de vaccins pour chaque adulte aux États-Unis d’ici la fin du mois de mai. La mise en armes de tous ces vaccins nécessitera une augmentation de la distribution: au rythme actuel de 2,5 millions de vaccins par jour, seuls environ 180 millions d’adultes, sur environ 255 millions, seront entièrement vaccinés d’ici la fin du mois de mai. Les États-Unis doivent faire plus de 4 millions de vaccins par jour, en moyenne, d’ici là pour vacciner complètement chaque adulte aux États-Unis avant juin.

Ce sera un défi, avec de nombreux facteurs potentiels impliqués: si les sociétés pharmaceutiques peuvent accélérer la fabrication, si le gouvernement fédéral peut expédier ces vaccins, si les gouvernements locaux et des États peuvent transformer ces doses en injections d’armes et si l’hésitation à la vaccination est suffisamment adressée pour que tous les adultes veuillent le vaccin.

C’est beaucoup de choses qui pourraient mal tourner. Biden, pour sa part, a promis de prendre de l’avance sur ces problèmes, en consacrant plus d’argent à la distribution de vaccins et aux efforts d’éducation et de sensibilisation du public, financés en partie par le programme de secours Covid-19 récemment adopté.

Maintenant, les Américains qui attendent un coup devront attendre et voir si Biden peut transformer ces promesses en réalité.