Le nouvel objectif Fisheye d’Animal Crossing rend tout meilleur

Maman a dit que c’était mon tour sur la Xbox ! Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Si vous avez téléchargé la nouvelle mise à jour Animal Crossing tôt, il y a de fortes chances que vous ayez déjà acheté la nouvelle caméra Pro et que vous jouiez avec ses nouvelles fonctionnalités, comme la nouvelle vue à la première personne sophistiquée. Mais ce n’est pas tout. L’appareil photo est également livré avec quelques autres nouvelles fonctionnalités et filtres, que j’ignore entièrement pour le moment, car l’objectif fisheye en particulier est tellement stupide.

C’est ça. C’est le poste. Mais cela a semblé valoir la peine d’être souligné, car franchement, je m’amuse à courir partout en regardant tout le monde avec ce truc. Est-ce enfantin ? Peut-être. Mais allez, c’est drôle.

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

À en juger par les réactions en ligne, d’autres fans adorent cela aussi, probablement parce que cela se prête bien à la création de mèmes et de blagues.

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Le nouvel objectif fisheye est l’un des nombreux nouveaux changements dans la mise à jour, qui apporte avec lui des personnages préférés des fans tels que Brewster et Katrina. Au-delà des nouveaux personnages, il y a de toutes nouvelles fonctionnalités, comme les promenades en bateau Kapp’n, ainsi que de belles surprises qui n’ont été mentionnées nulle part, telles que les roches fragmentées d’étoiles. C’est sans compter les centaines de nouveaux articles dans la mise à jour 2.0, dont certains incluent des recettes uniques qui donnent lieu à des aliments appétissants.

Ajoutez de belles fonctionnalités de qualité de vie, comme un stockage étendu ou des ordonnances qui aident à définir de nouvelles règles, et c’est le grand moment pour revenir à Animal Crossing: New Horizons. Si vous êtes parti depuis un certain temps, revenir à cette liste d’ajouts fera de New Horizons un jeu d’Animal Crossing à part entière. Pas étonnant qu’il leur ait fallu un an pour mettre cela en place.

Si vous souhaitez vous préparer à l’arrivée imminente de l’extension Happy Home Designer (payante), vous devriez vous familiariser avec cet outil de transfert d’île, surtout si vous venez d’acheter un tout nouveau commutateur OLED brillant. C’est facile et ne devrait pas vous prendre plus de 10 minutes environ, à condition d’avoir les deux Switchs et la carte de jeu en main.