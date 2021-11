Le nouvel objet de collection Halloween de Dead Zebra arrive pour votre courrier

Les erreurs du sous-système de livraison n’ont jamais été aussi mignonnes

Dead Zebra a ajouté à sa sélection de ravissantes figurines de droïdes pour Halloween, avec sa nouvelle terreur du sous-système de livraison de courrier : le Mailer Daemon. La société a livré un nombre incalculable de ses interprétations emblématiques de bugdroid aux fans à travers ses sorties, abandonnant auparavant des objets de collection pour Noël, le Nouvel An chinois et l’Oktoberfest. Plus tôt cette année, Dead Zebra a même présenté un bugdroid d’édition Standard amélioré exceptionnellement cool, laissant tomber une édition à thème sombre à ses côtés pour les puristes de la faible luminosité.

Pour Halloween, la société est de retour avec un objet de collection équipé, présentant son nouveau Mailer Daemon. Le Mailer Daemon est équipé d’un uniforme postal complet qui est très intelligent, bien qu’il ne couvre pas sa nature démoniaque. Le diable rouge de 3 pouces est livré avec les mêmes antennes, bras et têtes articulés que les versions June Standard et Dark Theme, et ajoute à son uniforme son propre sac de livraison de courrier, un capuchon amovible et un slip rose portant la responsabilité du courrier manqué livraisons. Tout est très sur le thème du fauteur de troubles aux dents déchiquetées.

Dead Zebra appelle le Mailer Daemon accessible à toute personne ayant déjà rencontré un e-mail rebondi ou une boîte de réception pleine, car « les diables de la livraison se délectent à vous rappeler vos échecs de messagerie ». Si vous souhaitez en obtenir un pour l’auto-cadeau d’Halloween, ou si vous connaissez quelqu’un qui en apprécierait un, le Mailer Daemon est disponible chez Dead Zebra à partir d’aujourd’hui. L’expédition commencera la semaine prochaine malgré quelques problèmes de livraison de la part de l’entreprise.

Nous sommes sûrs que Mailer Daemon aura l’air innocent, niché dans un bureau ou un bureau à domicile, où il pourra surveiller votre administrateur de messagerie quotidien avec un sourire terrifiant. La nouvelle pièce de collection coûte 10 $, tandis que quatre vitrines en option coûtent chacune 3 $ de plus. Ils peuvent être utiles si vous souhaitez garder votre objet de collection exposé, en sécurité… ou simplement enfermé à l’abri de toute ingérence dans l’une de vos activités de courrier électronique.

