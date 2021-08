Le nouvel Oculus Quest 2 offre une meilleure valeur VR que jamais

L’Oculus Quest 2 est déjà un sacré bon casque VR. En fait, pour notre argent, c’est probablement le meilleur appareil de réalité mixte autonome que l’argent puisse acheter.

C’était de la musique à nos oreilles, puis, lorsque Facebook a annoncé que son nouveau modèle Quest 2 amélioré viendrait avec 128 Go de stockage pour exactement le même prix que la version de base existante – ce qui en fait une meilleure valeur et une recommandation plus facile que jamais.

Cette décision intervient après que Facebook a retiré les ventes de son casque Oculus Quest 2 plus tôt ce mois-ci à la suite de plaintes d’irritation de la peau d’un petit nombre d’utilisateurs. Dans un article de blog, la société a révélé qu’elle corrigerait non seulement le problème en mettant en œuvre un couvercle en silicium plus sûr, mais arrêterait complètement le 64 Go Quest 2 et le remplacerait par un modèle 128 Go.

Il ne fait aucun doute qu’un casque Quest 2 de 128 Go était déjà en préparation chez Facebook, et on ne sait pas si le rappel a affecté les plans précédents pour que ce modèle de plus grande capacité succède à la version 64 Go de l’appareil.

Dans tous les cas, les joueurs pourront acheter un Quest 2 de 128 Go au prix habituel de 299 $ / 299 £ / 479 AU $ à partir du 24 août. Avant le rappel, la seule autre option de stockage en plus du modèle de base était la variante de 256 Go. , qui restera au prix de 399 $ / 399 £ / 639 $ AU.

Pas de stockage extensible, mais toujours une grande amélioration

Facebook doubler la quantité de stockage d’entrée de gamme sur ses appareils Quest 2 est un gros problème. La plupart des titres de Quest occupent actuellement environ 3 Go de stockage – à l’exception des fichiers particulièrement volumineux, tels que The Walking Dead: Saints and Sinners ou Doom3Quest – ce qui signifie qu’avec le modèle original de 64 Go, les joueurs pouvaient stocker jusqu’à environ 20 titres.

Une capacité révisée de 128 Go double essentiellement ce chiffre, mais elle protège également mieux le Quest 2 pour les jeux VR inévitablement plus grands qui devraient arriver plus tard.

Ce point est particulièrement important étant donné le manque de stockage extensible dans le Quest 2. Quel que soit le modèle que vous choisissez, le seul moyen d’obtenir plus de stockage interne est de supprimer les titres existants de votre disque dur – un essai familier pour toute PS4 ou Xbox de longue date. Un propriétaire.

Ce fait demeure, puisque le prochain 128 Go Quest 2 manque également de stockage extensible – mais il donne au moins aux futurs propriétaires de Quest plus d’espace pour maintenant et à l’avenir.