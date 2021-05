Le nouvel œuf de Pâques de la recherche Google vous ramène à l’ère du DVD | La technologie

Vous pouvez maintenant essayer un nouvel œuf de Pâques dans la recherche Google, et cela vous rappelle probablement le bon vieux temps des DVD.

Si vous êtes sur Internet depuis longtemps et que vous avez utilisé d’anciens systèmes d’exploitation ou des lecteurs de DVD, vous vous souvenez sûrement d’un fond d’écran dans lequel une silhouette ou une forme géométrique a rebondi dans l’espoir que, parfois, elle ne rentrerait que dans un seul. des coins.

Le moteur de recherche Google regorge d’oeufs de Pâques, c’est-à-dire des clin d’œil à la culture Internet populaire, et la dernière découverte a été celle du papier peint DVD, ce qui fait que le logo Google commence à se déplacer sur notre écran, rebondissant sur chacun des bords, rapportent-ils de mspoweruser.

Le meilleur de tous est qu’il est très facile pour vous de déclencher cet œuf de Pâques, et ce que vous devez faire est d’ouvrir le moteur de recherche Google, et d’écrire “DVD Screensaver” (sans guillemets) et, après une seconde, le logo Google commencera automatiquement à rebondir sur l’écran pendant une longue période.

Il convient de préciser que l’oeuf de Pâques ne se déclenche que si vous saisissez le terme en anglais comme nous l’avons mis ci-dessus, car si vous le mettez en espagnol ou dans toute autre langue, le logo ne bougera pas.

Comme vous pouvez le voir, le logo Google change de couleur lorsqu’il rebondit sur l’écran, entre bleu, rouge, jaune et vert et théoriquement, il a 2% de chances de s’intégrer correctement dans l’un des coins de l’écran.

En dehors de cela, il n’y a pas grand-chose d’autre, et si vous voulez que le logo cesse de rebondir, il vous suffit de cliquer sur n’importe quel onglet du moteur de recherche, comme des images ou des actualités, ou d’entrer tout autre terme de recherche.