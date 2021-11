Le nouvel opérateur de Rainbow Six Siege, Thorn, est un trappeur avec un SMG unique et percutant

Ubisoft Montréal a révélé des détails supplémentaires pour Rainbow Six Siege Year 6, Season 4: High Calibre. La saison présente Thorn, un nouvel opérateur défenseur qu’Ubisoft Montréal décrit comme un trappeur.

« Le gadget de Thorn s’appelle le Razorbloom Shell », a déclaré le concepteur de jeux Rainbow Six Siege, Dominic Clément, lors de la révélation de High Calibre, qui est intégrée ci-dessous. « C’est un appareil collant que vous pouvez jeter à peu près partout sur la carte et il va coller sur à peu près n’importe quelle surface. »

Comme on le voit dans la bande-annonce de Thorn, le Razorbloom Shell est un gadget basé sur la proximité. Une fois placé, un attaquant doit se promener dans sa portée pour que le gadget s’active. Lors de l’activation, l’attaquant dispose d’une brève fenêtre d’opportunité pour décider s’il doit avancer, battre en retraite ou détruire le gadget avant qu’il n’explose. Lorsqu’il est utilisé correctement, le Razorbloom Shell est conçu pour forcer les attaquants à paniquer et à se déplacer sans examen attentif, ce qui peut les préparer à une embuscade.

« Nous voulions répéter l’idée d’un opérateur de piège et d’un gadget de piège », a déclaré Clément. « Beaucoup de gadgets que nous avons actuellement qui sont des pièges sont assez binaires – soit vous y entrez et vous obtenez l’effet, soit vous ne l’obtenez pas. Donc, avec ce gadget, nous voulions voir ce qui se passe lorsque vous donnez le joueurs un peu plus de temps pour réagir et vous leur donnez quelques options. »

Le Razorbloom Shell de Thorn n’est pas le seul outil qu’elle apporte à Siege. L’opérateur est équipé d’une toute nouvelle arme, que (actuellement) seul Thorn peut équiper et utiliser. La nouvelle arme à feu est l’UZK50GI, une mitraillette petite mais puissante. Si le nouveau pistolet ne vous convient pas, Thorn peut également équiper le M870 comme arme à feu principale, un fusil de chasse également utilisé par Jäger et Bandit.

« Thorn va être principalement joué comme ancre », a déclaré Clément. « Elle est très utile près des points d’étranglement. Vous voulez que Thorn joue avec son gadget parce que c’est là qu’elle est la plus meurtrière. »

Aux côtés de Thorn, High Caliber introduit également un nouveau HUD pour Siege. De plus, Outback sera retravaillé avec quelques modifications notables apportées à la disposition de la carte. High Caliber apporte également des améliorations au serveur de test de Siege. High Caliber n’a pas de date de sortie officielle, mais il sera mis en ligne sur les serveurs de test PC de Siege le 9 novembre. Si le calendrier respecte la tradition, la saison sera officiellement mise en ligne sur toutes les plateformes quelques semaines plus tard.

Ubisoft Montréal a annoncé toutes ces informations quelques jours après qu’ABetterUbisoft a publié une pétition demandant le soutien de l’ensemble de l’industrie pour tenir la direction d’Ubisoft responsable de la nécessité de répondre aux allégations d’abus et de harcèlement au sein de l’entreprise dans tous ses studios. Cette pétition a été publiée le 5 novembre, marquant 100 jours sans réponse de la direction d’Ubisoft concernant une lettre signée par des centaines d’employés d’Ubisoft, passés et présents. La lettre défendait le débrayage du personnel d’Activision Blizzard plus tôt cette année et exigeait également que la direction d’Ubisoft traite les allégations en cours dans l’entreprise.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.