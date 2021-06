Le nouvel Oppo est-il la fin de l’ancien OnePlus ?

L’une des histoires Android les plus surprenantes de la semaine dernière a été la nouvelle selon laquelle, après que les deux sociétés eurent combiné leurs efforts de recherche et développement il y a quelques mois, OnePlus subirait une “intégration plus approfondie” avec Oppo. Ce dernier, qui, selon la personne à qui vous avez posé la question au fil des ans, était soit la société mère de OnePlus, sa marque sœur, sa baby-sitter, une simple connaissance ou un concurrent sans aucun rapport, exercera apparemment plus d’influence sur OnePlus à l’avenir dans le cadre de cette intégration. C’est en raison de l’impact positif que les deux ont vu des efforts antérieurs de partage des ressources. (En d’autres termes, les bonnes performances de la série OnePlus 9, en particulier sur les marchés européens.)

Alors que OnePlus et Oppo relèvent tous deux du géant chinois BBK Electronics – dont les autres tentacules incluent Vivo et Realme – la relation exacte entre les deux a été entourée d’un certain mystère. Au fil des ans, la ligne officielle des représentants de OnePlus a été qu’elle et Oppo partageaient simplement les mêmes investisseurs. Cependant, après avoir quitté l’entreprise, les anciens employés parlaient souvent d’une relation beaucoup plus étroite, certains affirmant même qu’ils étaient effectivement la même entreprise.

Au fil des ans, les similitudes entre les produits des marques n’ont fait qu’alimenter la spéculation, y compris des travaux de copier-coller assez évidents comme OnePlus 5 et Oppo R11 de 2017.

Cependant, les choses étaient dans le passé. À l’avenir, le lien entre OnePlus et Oppo deviendra beaucoup plus public. Et cela ne devrait pas être trop surprenant compte tenu des événements du cycle de publication OnePlus passés. En Chine continentale, par exemple, la série OnePlus 9 exécute le ColorOS d’Oppo prêt à l’emploi.

OnePlus a commencé comme une petite marque et un chouchou des amateurs de smartphones. Mais comme je l’ai déjà souligné, personne ne se lance dans le secteur de la téléphonie dans le but de rester petit. Le dernier cycle de sortie d’Oppo/OnePlus démontre clairement les objectifs ambitieux des entreprises pour la marque OnePlus – le OnePlus 9 Pro est l’un des meilleurs téléphones Android du moment, battant le produit phare d’Oppo en termes de vitesses de charge et de performances de l’appareil photo. En regardant la gamme combinée des deux marques, vous pourriez faire valoir que OnePlus est désormais la marque premium.

Et si OnePlus veut continuer à rivaliser à ce niveau, défiant Samsung avec ses offres haut de gamme, il est logique de mutualiser autant que possible les ressources avec Oppo. Alors que OnePlus avance avec des optiques plus avancées dans ses caméras de téléphone, il est logique qu’il ne le fasse pas dans le vide.

Comme l’écrit le PDG Pete Lau :

Avec cette intégration plus poussée avec OPPO, nous aurons plus de ressources à portée de main pour créer des produits encore meilleurs pour vous. Cela nous permettra également d’être plus efficaces, par exemple en apportant des mises à jour logicielles plus rapides et plus stables pour les utilisateurs de OnePlus.

L’échelle d’Oppo pourrait aider OnePlus à résoudre son problème de mise à jour logicielle.

Il n’est pas surprenant de voir des logiciels ainsi distingués. En dehors des téléphones phares de l’année en cours, OnePlus n’a pas une bonne réputation pour la qualité ou la rapidité de ses mises à jour. Plusieurs mises à jour majeures ont été retirées en raison de bugs au cours de la dernière année. Les propriétaires de OnePlus Nord ont attendu près de six mois de plus que les utilisateurs de OnePlus 8 pour leur mise à niveau vers Android 11. Et cela ne veut rien dire des perspectives de mise à jour de niveau poubelle pour des téléphones comme le Nord N10 et le N100.

En termes d’impact positif à court terme, c’est le plus grand domaine où l’échelle d’Oppo devrait aider.

Mais la déclaration de Lau a également fait craindre aux fans que la populaire interface utilisateur OxygenOS pourrait faire place à ColorOS à un moment donné dans le futur, d’autant plus qu’Oxygen a déjà été retiré en Chine. Lau a nié sans ambiguïté que cela se produirait, déclarant : « OxygenOS restera le système d’exploitation pour les appareils OnePlus mondiaux en dehors du marché chinois ».

Source : Alex Dobie / Android Central

Rappelons cependant qu’OxygenOS n’est finalement qu’un nom de marque. La future forme d’OxygenOS et sa relation avec ColorOS restent à voir. Et Android Central a entendu dire qu’une autre refonte de la conception serait à venir avec la version OxygenOS 12. Dans sa revue Nord CE, le rédacteur en chef d’AC Asia, Harish Jonnalagadda, déclare :

OxygenOS 11 offre une interface propre qui n’inclut pas trop de ballonnements. Cela dit, OnePlus fait preuve de puissance de conception et OxygenOS 12 introduira une refonte radicale de l’interface une fois qu’elle sera lancée plus tard dans l’année. Donc, si vous achetez OnePlus à cause de l’interface, vous devriez attendre un peu pour voir ce qui vous attend avec OxygenOS 12.

Cela ne signifie pas que OnePlus va simplement appliquer une couche de peinture sur ColorOS 12 et l’appeler OxygenOS. Mais cela suggère que, comme le logiciel de OnePlus n’est plus développé dans une bulle, nous pouvons voir plus de similitudes en termes d’ensemble de fonctionnalités et même de certains éléments de conception entre son interface utilisateur et celle d’Oppo. D’autres marques BBK comme Vivo et Realme vont déjà dans cette direction.

OxygenOS vivra, mais à quoi ressemblera-t-il ?

Plus d’influence de ColorOS dans OxygenOS ne serait pas nécessairement une mauvaise chose. Depuis que les versions occidentales du logiciel d’Oppo sont devenues plus perfectionnées au cours de la dernière année, j’ai aimé utiliser ColorOS sur des téléphones comme le Find X2 Pro et le Find X3 Pro. Mais OnePlus doit également équilibrer la relation avec ses fans et leur attachement à l’apparence et à la convivialité des téléphones OnePlus. Lau, semble-t-il, en est bien conscient :

Nous continuerons à lancer des produits OnePlus, à organiser des événements (en personne, espérons-le bientôt) et à nous contacter directement pour obtenir des commentaires via les mêmes canaux OnePlus qu’auparavant. L’engagement de OnePlus envers vous reste le même.

L’annonce de la “fusion” de cette semaine est une grande opportunité pour OnePlus, qui est maintenant loin de la petite marque axée sur les passionnés derrière OnePlus One de 2014. S’il peut tirer parti de l’échelle supplémentaire d’Oppo en termes de R&D et de développement de logiciels et accélérer les mises à jour du firmware tout en gardant ses fans heureux, il pourrait se renforcer en 2022.

Mais alors qu’il navigue dans son intégration avec Oppo, il doit faire attention à ne pas perdre encore plus la magie qui en a fait une marque préférée des fans en premier lieu.

