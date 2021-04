Le nouvel ordre exécutif de Biden sur le contrôle des armes à feu, expliqué

Au milieu d’une récente vague de violence armée, le président Joe Biden a pris jeudi des mesures exécutives sur la réforme des armes à feu, notamment en imposant de nouvelles restrictions sur la modification des pistolets et en nommant un défenseur des armes à feu pour diriger le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF).

Les actions de Biden sont importantes mais ne concernent qu’une très petite partie de l’énorme problème des armes à feu aux États-Unis. Au lieu de cela, ils représentent un effort de la Maison Blanche pour utiliser les outils limités dont dispose le président, compte tenu des difficultés à adopter une nouvelle législation sur les armes à feu par le Congrès, pour faire des progrès vers la réforme.

Comme l’a expliqué l’allemand Lopez de Vox, une partie du problème est que les États-Unis ont beaucoup d’armes à feu – plus de 120 pour 100 personnes – et que ces armes sont utilisées: les États-Unis ont environ 16 fois plus d’homicides par arme à feu pour 1 million de personnes que l’Allemagne. , et il fait en moyenne une fusillade de masse (définie comme un événement dans lequel il y a au moins quatre victimes, y compris le tireur) par jour.

Ces fusillades de masse ont été particulièrement importantes ces derniers temps. Mercredi, cinq personnes ont été tuées dans une fusillade à Rock Hill, en Caroline du Sud, tandis que deux personnes ont été tuées et deux blessées à Milwaukee. Ces incidents violents font suite à des dizaines d’autres au cours du mois dernier, y compris une fusillade de masse visant des spas de la région d’Atlanta appartenant à l’Asie qui a tué huit personnes, dont six femmes asiatiques. Moins d’une semaine plus tard, 10 personnes ont été tuées dans une fusillade dans un supermarché de Boulder, au Colorado.

La nouvelle réglementation de Biden concerne directement l’une de ces fusillades. À Boulder, le tireur a utilisé une modification de pistolet connue sous le nom d’orthèse stabilisatrice, qui contribue à la précision et minimise l’impact vers l’arrière. En vertu des nouvelles règles, les pistolets avec l’attelle devront être enregistrés auprès du gouvernement fédéral et nécessiteront un processus de demande plus détaillé.

« Il n’y a aucune raison pour laquelle quelqu’un a besoin d’une arme de guerre avec 100 balles, 100 balles, qui peut être tirée avec cette arme », a déclaré Biden en annonçant les décrets jeudi. «Personne n’en a besoin.»

Les nouvelles commandes n’affecteront cependant pas la vente d’armes d’assaut comme celle utilisée à Atlanta et lors de la fusillade de Dayton en 2019. Ils ne fermeront pas non plus les échappatoires qui permettent aux acheteurs d’échapper aux vérifications des antécédents en ligne ou lors de salons d’armes à feu. Cela est remarquable parce qu’un cinquième de toutes les armes vendues aux acheteurs ne nécessitent pas de vérification des antécédents, selon le Giffords Law Center, un défenseur national du contrôle des armes à feu et des restrictions sur les armes à feu.

Il existe actuellement des projets de loi qui fermeraient cette échappatoire qui ont été adoptés par la Chambre des représentants et qui attendent un vote au Sénat. Il semble peu probable qu’ils passent, étant donné que les démocrates – qui soutiennent largement la réforme des armes à feu – n’ont pas les chiffres nécessaires pour le faire.

La stagnation du Congrès sur la réforme des armes à feu est notable compte tenu de la popularité du changement de politique en matière d’armes auprès du public: un sondage de Giffords et Everytown, une autre entreprise de défense du contrôle des armes à feu, a révélé que 93% des Américains, dont 64% des républicains, sont en faveur de la vérification des antécédents sur toutes les ventes d’armes à feu. Alors que le pays, largement uni dans son soutien à la législation sur les armes à feu, attend qu’un Congrès stagnant adopte des réformes significatives, Biden a maintenant agi unilatéralement – ses réformes ne sont pas vastes, mais c’est ce qu’il est en son pouvoir de faire.

Qu’est-ce que les actions exécutives de Biden sur le contrôle des armes à feu

Les nouvelles politiques du président tentent de faire deux choses: limiter la disponibilité de certaines armes et encourager les États à adopter eux-mêmes une législation sur le contrôle des armes à feu. Voici ce que Biden a mis en œuvre jeudi:

Arrêt de la vente de « pistolets fantômes »: Les armes fantômes sont des armes à feu faites à la main vendues en kits ou imprimées en 3D, ce qui signifie qu’elles ne sont pas livrées avec un numéro de série et que le gouvernement n’a pas la capacité de les retracer. Biden veut réduire leur utilisation, exigeant que les numéros de série soient estampillés sur chaque pièce et soumettant les acheteurs à une vérification des antécédents.

Nouvelle réglementation sur les orthèses de stabilisation des pistolets: Les stabilisateurs peuvent transformer les pistolets en véritables fusils à canon court, des armes plus précises et plus meurtrières qu’une arme de poing. Biden veut les traiter comme tels. Les pistolets avec attelles stabilisatrices attachées devront désormais être enregistrés pour être possédés, et les acheteurs devront passer par un processus de demande beaucoup plus approfondi.

Encourager les lois «signalant un signal d’alarme»: Biden demande au ministère de la Justice d’élaborer une législation type pour aider les États à mettre en œuvre des lois dites de drapeau rouge. Ces lois permettraient aux tribunaux d’interdire aux gens de porter des armes à feu si la famille ou les forces de l’ordre leur démontrent qu’ils présentent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.

Études fédérales sur le trafic d’armes à feu: Pour la première fois en 20 ans, l’ATF et le ministère de la Justice seront chargés de publier des rapports annuels sur le trafic d’armes à feu.

Investissements dans les programmes d’intervention contre la violence communautaire: On demande à cinq agences fédérales d’envoyer du soutien à ces programmes. Dans la proposition d’infrastructure que Biden a annoncée la semaine dernière, il a proposé 5 milliards de dollars pour les efforts d’intervention contre la violence communautaire, à verser au cours des huit prochaines années.

Biden a également annoncé la nomination de David Chipman à la tête du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs. Chipman a passé 25 ans en tant qu’agent à l’ATF et est actuellement conseiller chez Giffords.

Le chef du bureau de l’ATF devra être confirmé par le Sénat – et il n’est pas clair si un candidat aligné sur un groupe de réforme des armes à feu comme Giffords sera en mesure d’obtenir les votes nécessaires pour la confirmation. Il est courant que les candidats à la direction de l’ATF éprouvent des difficultés au Sénat: son dernier directeur permanent était B. Todd Jones, qui a été confirmé en 2013 et a quitté son poste en 2015. Depuis, tous les administrateurs ont exercé des fonctions intérimaires.

Si une vaste réforme des armes à feu est à venir, elle devra passer par le Congrès

Un président ne peut que changer la politique des armes à feu sans le soutien du Congrès, et malgré la pression exercée pour adopter une nouvelle législation chaque fois qu’il y a une fusillade de masse, les législateurs n’ont pas réussi à adopter une nouvelle loi à maintes reprises.

Récemment, la Chambre contrôlée par les démocrates a adopté deux projets de loi visant à changer cela. Le premier, HR 8, parrainé par le représentant Mike Thompson (D-CA), obligerait les vendeurs privés et non autorisés à effectuer des vérifications des antécédents sur tous les achats privés. Comme l’a expliqué Sean Collins de Vox:

Une telle mesure aurait probablement un effet immédiat sur qui peut acheter des armes à feu. Par exemple, Everytown a récemment effectué une analyse des ventes d’armes à feu menée sur le portail en ligne Armslist, et a découvert qu’un peu plus de 10% des personnes qui avaient acheté avec succès des armes sur le marché n’auraient pas passé une vérification des antécédents soumise par un vendeur agréé. Dans l’ensemble, selon le groupe de défense du contrôle des armes à feu, le Giffords Law Center, 22% de toutes les armes sont vendues sans vérification des antécédents.

HR 1446, parrainé par le représentant James Clyburn (D-SC), fermerait une échappatoire qui permet aux propriétaires potentiels d’armes à feu de contourner les vérifications des antécédents qui prennent plus de trois jours au FBI. Au lieu de cela, le FBI aurait 10 jours pour effectuer une vérification des antécédents, avec la possibilité de déclencher une période de grâce supplémentaire de 10 jours.

Ces deux projets de loi sont bloqués au Sénat, ayant très peu de chances d’accumuler les 60 voix nécessaires pour contourner un flibustier dirigé par le GOP. Et les démocrates, qui ont 51 voix à la chambre, ne sont pas unis sur le type de réforme des armes à feu nécessaire. Le sénateur Joe Manchin (D-WV) a déclaré qu’il ne voterait pas pour HR 8 dans sa forme actuelle.

« Non, je ne soutiens pas ce que la Chambre a adopté », a déclaré Manchin à CNN en mars. « Pas du tout. »

Manchin et d’autres centristes relatifs au Congrès, tels que Susan Collins (R-ME) et Pat Toomey (R-PA), soutiennent plutôt un projet de loi plus conservateur que Toomey et Manchin ont rédigé après la fusillade à l’école élémentaire Sandy Hook en 2012. Ce projet de loi serait augmenter l’utilisation de la vérification des antécédents, mais pas sur les ventes d’armes privées.

Biden s’est présenté à la présidence avec une plate-forme ambitieuse sur le contrôle des armes à feu qui comprenait une interdiction des armes d’assaut et un programme de rachat d’armes à feu. L’interdiction des armes d’assaut en particulier semble impossible maintenant, mais il a promis jeudi qu’il ne cesserait pas d’essayer.

« Les amis, ce n’est que le début », a déclaré Biden. «Nous avons beaucoup de travail à faire.»