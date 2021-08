Le Nouvel Ordre Mondial, avec l’aimable autorisation de Rube Goldberg ⋆ .

par Jeff Thomas, International Man :

Dans les années 1930, le caricaturiste Rube Goldberg est devenu célèbre pour avoir conçu des machines qui cherchaient à accomplir une tâche, mais le faisaient d’une manière si complexe qu’elle était totalement ridicule et, très probablement, impraticable.

Les gouvernements, bien sûr, sont Rube Goldbergs sous stéroïdes. Ils ont un penchant pour rendre n’importe quelle tâche absurdement compliquée, coûteuse et, finalement, dysfonctionnelle.

Bien que ce soit la norme à toute époque, nous vivons actuellement une période qui devient extrêmement confuse dans le monde entier. Les gouvernements des pays du premier monde poussent en même temps toute une série d’agendas dépareillés. Ils cherchent à présenter un objectif uniforme, mais même eux ne parviennent pas à gérer une grande cohérence d’objectif. Bien que tous les pays du premier monde (États-Unis, Royaume-Uni, UE, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, etc.) soient pleinement d’accord, il n’y a pas vraiment de correspondance dans leur plan de match, ni même dans leurs déclarations sur les objectifs finaux. sont destinés à être.

Il y a plusieurs thèmes principaux : le prétendu mal des dirigeants du Second Monde et la nécessité d’une agression du Premier Monde à leur égard, même si personne de l’autre côté ne semble vouloir s’engager. La réinvention de la société dans laquelle les vérités fondamentales sont renversées et remplacées par de nouvelles « vérités » souvent ridicules que personne ne semble comprendre pleinement, même lorsqu’ils les promeuvent avec rage.

Et, bien sûr, la peur du COVID. Le COVID-19 a été identifié très tôt par quelques observateurs comme une variation créée en laboratoire sur la grippe saisonnière qui a été consciemment libérée dans plusieurs pays en même temps qu’elle a été libérée dans son pays « source ». Il a ensuite été annoncé qu’il s’agissait d’une maladie mortelle qui créerait une pandémie.

Le virus lui-même est une menace pour le système cardiovasculaire. Les pouvoirs derrière la peur ont insisté sur le fait que le seul traitement acceptable était une sélection de vaccins à ARNm.

Le déploiement de cet effort a été tellement raté que même ses principaux vendeurs ont trouvé nécessaire de changer continuellement leurs histoires quant à l’efficacité et la nécessité des blocages, de la distanciation, du masquage et de l’annulation des libertés.

Mais une constante est restée : aucun traitement antigrippal antérieur n’a été d’aucune utilité et ne doit absolument pas être envisagé, quelle que soit son efficacité depuis des décennies. Seul un vaccin et, en fait, seul un vaccin à ARNm suffiraient – ​​dont les brevets semblaient être détenus par les vendeurs qui menaient la charge de vaccin dans les médias.

Alors, que se passe-t-il vraiment ici ? Nous examinons une foule de notions manifestement absurdes, chacune présentée de manière obsessionnelle comme étant indiscutable et disant que, si nous ne les acceptons pas toutes à 100%, nous sommes un danger pour la société et devons être punis. Nous regardons ce qui s’est passé en Allemagne en 1938, à la suite de la Nuit de Cristal des nazis… mais sous stéroïdes.

Pour ceux d’entre nous qui ont prêté attention au cours des dernières décennies, il est clair que le Nouvel Ordre Mondial – une extension des concepts de Mayer Rothschild au XVIIIe siècle et revitalisé par la famille Rockefeller il y a cent ans – a été en les travaux depuis ce temps et a récemment approché de la réalisation. La plupart des pièces du puzzle sont en place et les principaux objectifs semblent se profiler à l’horizon.

Premièrement, une forme collectiviste de gouvernement est presque complète. Le collectivisme consiste en un gombo d’ingrédients – le socialisme, le communisme, le fascisme et le capitalisme – avec la recette qui fonctionne pour la population particulière à laquelle elle est imposée. La recette réelle peut être modifiée pour s’adapter à tous les goûts du pays donné.

Pour adoucir le peuple, il faut abolir les idéaux et les croyances. Karl Marx avait tout à fait raison lorsqu’il postulait que la suppression des croyances fondamentales était essentielle ; que les perceptions de la vérité soient remplacées par des « vérités » absurdes et que la seule foi soit la foi dans les dirigeants.

Ensuite, la menace constante d’agression des autres est nécessaire. S’il n’y a pas de conflit armé, il faut inventer des conflits. Le peuple doit vivre dans la peur d’un ennemi perçu.

Le produit final est un retour au servage. Le serf moderne aurait une télévision à écran plat et un téléphone intelligent, mais sa richesse serait tellement perdue qu’il serait incapable de prendre sa vie en main. Il doit compter sur son gouvernement pour subvenir à ses besoins sur une base aussi courte que possible. Cela le rend conforme.

D’accord, donc le concept du Nouvel Ordre Mondial est en marche depuis longtemps. Cela a été la grande fierté de David Rockefeller, son principal promoteur pendant la plus grande partie de sa vie.

Mais pourquoi toute cette folie ? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce monstre de concepts décousus s’est-il soudainement réuni et pourquoi se précipiter pour que tout se produise en même temps ? Pourquoi ne pas l’introduire progressivement, peut-être sur une décennie ou deux ?

Eh bien, il y a un problème. Le concept même d’un Nouvel Ordre Mondial, dans lequel un très petit nombre de personnes règnent sur des millions de prolétaires, est, en son cœur, sociopathe. Une partie de la pathologie des sociopathes est de voir le monde voir le monde comme un terrain de jeu qui n’existe que pour eux. Selon eux, s’ils meurent, le monde n’a plus aucune raison d’exister.

Mais les principaux moteurs du Nouvel Ordre Mondial deviennent maintenant très longs dans la dent. Ils ont passé leur vie à poursuivre leurs versions individuelles d’un Nouvel Ordre Mondial, tout en supportant les versions que leurs conspirateurs envisagent. Et, bien sûr, étant sociopathe, ce rêve ne peut pas être réalisé par ceux qui viennent après eux ; il doit être atteint pendant qu’ils sont vivants.

David Rockefeller a maintenant 101 ans. Il approuve toutes les facettes d’un Nouvel Ordre Mondial, mais son projet favori est l’eugénisme – la décimation de la plupart des gens dans le monde – les « mauvaises herbes humaines » comme on les décrit. Il est rejoint par Bill Gates Sr., maintenant âgé de 94 ans et également dans ses dernières années. Naturellement, ils veulent des résultats maintenant, même si c’est prématuré dans le programme.

Henry Kissinger, aujourd’hui âgé de 97 ans, a passé sa vie à croire qu’un Nouvel Ordre Mondial est mieux réalisé par la diplomatie – positionnant chacun des pays du monde pour une utilité et une coopération maximales. L’ami proche George Soros, aujourd’hui âgé de 90 ans, pense que la domination est mieux réalisée par le chaos et la destruction. Klaus Schwab, 83 ans, a passé le dernier demi-siècle à poursuivre le concept selon lequel les proles doivent apprendre à abandonner leurs biens au profit des largesses des dirigeants. Le baron Rothschild, aujourd’hui âgé de 85 ans, continue de suivre la conviction de longue date de sa famille selon laquelle la solution pour la domination réside dans le contrôle de toute la monnaie du monde – à la fois sa création et sa distribution.

Ce que nous examinons, c’est une cabale des personnes et des entités commerciales les plus puissantes politiquement et économiquement au monde, avec un programme global, mais chacun avec ses propres mini-programmes individuels, chacun luttant pour mener la charge. Comme on pouvait s’y attendre, ce concept autrefois cohérent commence à ressembler à une création de Rube Goldberg.

Une telle condition ne peut pas durer. Cependant, tant qu’il sera en jeu, ce sera une arnaque aux proportions mythiques et garantira que les prochaines années seront aussi dévastatrices que déroutantes. À la fin de la décennie, ce sera probablement terminé et le monde changera à jamais. L’astuce sera d’éviter autant que possible les événements et de passer de l’autre côté. Ce ne sera pas une tâche facile.

