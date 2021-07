Le nouvel outil de création de Pinterest vise à augmenter les commissions de vente – WWD

Pinterest prend au sérieux le renforcement de ses pouvoirs d’achat. Mardi, la société a dévoilé un nouvel outil qui permet aux créateurs de contenu multimédia d’acheter leurs épingles d’idées et de gagner de l’argent grâce à des programmes d’affiliation.

Alors que les gens ont pu acheter des épingles de produit statiques pendant des années auprès des annonceurs, les épingles d’idées dirigées par les créateurs entrent maintenant dans le giron du commerce. Le contenu vidéo et musical sera étiquetable avec des produits, afin que les créateurs puissent gagner des commissions auprès de programmes d’affiliation tels que Rakuten et ShopStyle.

Le changement met Pinterest plus en ligne avec les rivaux de la vidéo sociale Instagram, YouTube et TikTok, qui se sont tous concentrés sur leurs communautés de créateurs pour amplifier les achats et capitaliser sur les partenariats de marque et le contenu sponsorisé.

“Pinterest est comme un catalogue massif avec des centaines de millions d’épingles de produits téléchargées par les détaillants, ingérées via un partenariat avec Shopify et enregistrées par les épingleurs”, a déclaré la société dans un article de blog mardi, faisant référence à son partenariat avec Shopify l’année dernière.

L’accord a injecté à la plate-forme une vague de catalogues et a permis aux créateurs de magasins Shopify, tels que Rebecca Minkoff, Deepica Mutyala et Omotola, de configurer des vitrines marchandes sur Pinterest avec un onglet de boutique et des recommandations de produits créées dynamiquement.

Comme si elle avait besoin de plus de motivation pour redoubler d’efforts d’achat, l’entreprise a également enregistré une multiplication par 20 des recherches de produits fin 2020. Selon ses données, 77% des Pinners hebdomadaires ont découvert une nouvelle marque ou un nouveau produit sur la plateforme.

Étant donné qu’il compte plus de 478 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde – une croissance de 30% d’une année sur l’autre – et atteint 41% des internautes américains chaque mois, c’est une source potentielle énorme pour le commerce.

Aux États-Unis, Pinterest compte trois femmes adultes sur cinq, 72 pour cent des mères, 76 pour cent des femmes du millénaire et un homme du millénaire sur trois.

Pinterest espère clairement canaliser cette intention dans les achats en utilisant l’une des plus grandes tendances des médias sociaux en ce moment : la vidéo sociale et la musique. Les enregistrements téléchargés, les diffusions en direct et autres ont suscité un engagement accru par rapport aux images statiques sur les plateformes rivales, et Pinterest a remarqué le même élan avec les épingles à idées depuis les débuts du format en mai.

« Les gens viennent sur Pinterest pour faire du shopping, et cette propension augmente avec les épingles d’idées. dit la compagnie.

La vidéo sociale en tant que moteur d’engagement et outil d’achat ne fonctionne pas sans des légions de créateurs derrière elle. Pinterest semble avoir reçu le mémo, car il courtise maintenant la communauté des créateurs.

En effet, la société de technologie conçoit la mise à jour comme un moyen d’aider les influenceurs Pinterest à gagner de l’argent. Des créateurs comme Olive + Brown, Fall for DIY et UnconventionalSouthernBelle, qui ont testé la fonctionnalité, ont déjà marqué des produits dans leurs téléchargements.

Peut-être pour les garder engagés et enthousiastes, la société a également révélé qu’elle travaillait sur un moyen de permettre aux influenceurs de divulguer les partenariats payants pour leur contenu de marque. Les créateurs qui souhaitent vanter ces relations peuvent ajouter les marques à leurs épingles à idées. Une fois qu’une marque approuve une étiquette donnée, l’épingle comporte alors une étiquette « Partenariat payant ».

L’outil de partenariat payant, qui est en version bêta, est disponible pour un nombre limité de créateurs au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans certaines régions d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Europe.

Pendant ce temps, le balisage des produits pour les épingles à idées commencera officiellement à être déployé auprès des titulaires de comptes commerciaux américains et britanniques la semaine prochaine. À terme, a déclaré Pinterest, il s’étendra pour inclure des créateurs internationaux “au cours des prochains mois”.