Le nouvel outil de DuckDuckGo apporte des fonctionnalités anti-pistage à Android

Les deux nouvelles protections de confidentialité d’Apple pour iPhone et iPad ont provoqué un tollé plus tôt cette année. Facebook les a farouchement contestés, lançant une campagne publicitaire massive contre Apple. Les deux fonctionnalités de confidentialité sont les étiquettes de confidentialité des applications et la transparence du suivi des applications (ATT). Le premier informe les utilisateurs sur le type de données collectées par les applications. ATT, quant à lui, oblige les développeurs à demander l’autorisation de suivre les utilisateurs. Google n’est prêt à faire correspondre la fonctionnalité des étiquettes de confidentialité qu’en ce qui concerne la confidentialité d’Android. Il faudra peut-être un certain temps avant que Google apporte des fonctionnalités anti-pistage à son système d’exploitation mobile. Mais il existe déjà un outil qui pourrait vous aider à empêcher les applications Android de vous suivre. C’est DuckDuckGo, qui a une nouvelle fonctionnalité maintenant disponible en version bêta. Et si cela fonctionne, la protection contre le suivi des applications (ATP) pourrait être encore meilleure que l’ATT d’Apple.

Mieux qu’Apple ?

L’ATT d’Apple a été très populaire auprès des utilisateurs, de nombreuses personnes refusant d’autoriser les applications iOS à les suivre. Une étude récente a montré qu’ATT aurait pu entraîner des pertes de 10 milliards de dollars pour les sociétés de médias sociaux, les résultats de Facebook étant les plus touchés dans le processus. Avec ATT, Apple empêche les entreprises d’utiliser la fonction d’identifiant unique pour les annonceurs (IDFA) pour suivre les utilisateurs.

Le vice-président des communications de DuckDuckGo, Kamyl Bazbaz, a déclaré à The Verge qu’ATT « ne restreint l’accès direct à l’IDFA d’un utilisateur, le reste est essentiellement un système d’honneur, où Apple demande aux développeurs de respecter le choix de l’utilisateur de ne pas suivre mais ne bloque en fait aucun tiers trackers de fête lui-même.

« La protection contre le suivi des applications bloque directement ces trackers tiers, ce qui rend l’outil plus puissant que ce qui est disponible sur iOS », a déclaré le dirigeant.

C’est une comparaison intéressante, étant donné que DuckDuckGo ne peut pas influencer le fonctionnement d’Android. L’ensemble du processus anti-pistage se déroule dans DuckDuckGo, l’application que vous devez télécharger pour bloquer le suivi.

L’animation montre la fonction anti-pistage de DuckDuckGo pour Android en action. Source de l’image : DuckDuckGo

Comment fonctionne l’anti-tracking DuckDuckGo sur Android

DuckDuckGo explique dans un article de blog que la protection contre le suivi des applications est une fonctionnalité gratuite de son application Android DuckDuckGo.

ATP détectera quand les applications Android sont sur le point d’envoyer des données à des sociétés de suivi tierces dont DuckDuckGo assure le suivi. C’est là que le blocage se produit. App Tracking Protection s’exécutera en arrière-plan et bloquera les trackers d’applications qu’il détecte. Tout se passe en temps réel et l’outil anti-tracking fonctionne en continu.

DuckDuckGo compare la fonctionnalité à un service VPN, bien que l’ATP n’achemine pas le trafic via un serveur VPN :

App Tracking Protection n’est pas un réseau privé virtuel (VPN), bien que votre appareil le reconnaisse comme tel. En effet, la protection contre le suivi des applications utilise une « connexion VPN » locale, ce qui signifie qu’elle opère sa magie directement sur votre smartphone. Cependant, la protection contre le suivi des applications est différente des VPN car elle n’achemine jamais les données des applications via un serveur externe.

La société a déclaré que plus de 96% des applications Android gratuites et populaires qu’elle a testées contenaient des trackers tiers cachés. Parmi eux, 87% ont envoyé des données à Google et 68% ont envoyé des données à Facebook.

Comment activer l’outil anti-pistage de DuckDuckGo

La société explique que le service est toujours en version bêta car il le perfectionne. mais vous pouvez le rejoindre depuis le DuckDuckGo en quelques clics :

Téléchargez DuckDuckGo pour Android (ou mettez à jour vers la dernière version). Ouvrez Paramètres > Protection contre le suivi des applications (dans la section Confidentialité). Cliquez sur « Rejoindre la liste d’attente privée ».

DuckDuckGo avertit que certaines fonctionnalités de l’application pourraient en être altérées. Mais les utilisateurs ont la possibilité de reprendre le suivi de certaines de leurs applications préférées s’ils rencontrent des problèmes de performances. Il s’agit, après tout, d’un test bêta.

Il est également important que le suivi de quelques applications non spécifiées continue de fonctionner. Le « petit nombre d’applications » exclues du suivi repose sur la fonctionnalité « pour fonctionner correctement ». DuckDuckGo a déclaré qu’il espère réduire la liste à temps.