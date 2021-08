Le nouvel outil de Surfshark supprimera toutes les données que des tiers pourraient détenir sur vous

in

La société de cybersécurité et fournisseur de VPN Surfshark a annoncé son intention de développer un nouveau produit de confidentialité numérique conçu pour effacer les données personnelles détenues par un courtier au nom d’un utilisateur.

L’outil, appelé Incogni, sera capable d’identifier et de communiquer avec les courtiers en données du monde entier qui sont en possession des informations personnelles d’un utilisateur afin de les faire supprimer de leurs bases de données.

Il existe actuellement plus de 4 000 sociétés de courtage de données dans le monde et les plus grands noms de l’industrie possèdent des données sur des centaines de millions de consommateurs, certains offrant jusqu’à 1 500 points de données par consommateur.

Le PDG de Surfshark, Vytautas Kaziukonis, a expliqué dans un communiqué de presse comment les courtiers en données sont souvent négligés lors des discussions sur la confidentialité des données, en déclarant :

« Dans le discours sur la protection des données personnelles, les courtiers en données sont souvent laissés de côté malgré l’ampleur massive des informations sensibles qu’ils possèdent. Essentiellement, ces entreprises collectent des informations telles que les dossiers publics, l’activité en ligne et l’historique des achats, regroupent ces données et les revendent ensuite à d’autres entités. Constatant une croissance exponentielle de l’utilisation abusive de la confidentialité des données, nous cherchons à permettre aux personnes soucieuses de la confidentialité de surveiller leur présence numérique mieux que jamais. »

Suppression automatisée des données

Selon une étude de Surfshark publiée en mai, 30 des 491 plus grands courtiers de données examinés ont été touchés par des violations de données dans le passé, une ou plusieurs fois, ce qui a entraîné une perte moyenne de 125 millions de points de données et ces informations divulguées incluent souvent noms complets, numéros de téléphone, e-mails et même numéros de sécurité sociale.

Malgré le fait que de nombreuses sociétés de courtage de données garantissent une option de retrait de la collecte de données, contacter manuellement des centaines d’entreprises peut être un processus très long et fastidieux. Pour cette raison, Incogni automatisera ce processus en gérant les recherches, les demandes de suivi et même les rejets injustifiés d’appels pour rendre le processus sans tracas.

Le nouvel outil de Surfshark devrait être publié d’ici la fin de cet été et il comprendra également des mises à jour de statut intégrées en temps réel afin que les utilisateurs puissent suivre la progression du processus de suppression.

Les personnes intéressées à reprendre le contrôle de leurs données personnelles auprès des courtiers en données peuvent s’inscrire ici pour rejoindre la liste d’attente d’Incogni.