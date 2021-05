Le nouvel outil Google qui peut aider à détecter les maladies

19/05/2021 à 09:55 CEST

Google a dévoilé un outil qui utilise l’intelligence artificielle pour aider à détecter les conditions de la peau, des cheveux et des ongles, sur la base d’images téléchargées par les patients. Un test de “l’outil d’assistance dermatologique”, présenté à la conférence annuelle des développeurs du géant de la technologie Google IO, devrait être lancé plus tard cette année, a-t-il déclaré.

L’application a reçu le marquage CE pour une utilisation en tant qu’outil médical en Europe. Un expert du cancer a déclaré que les progrès de l’IA pourraient permettre aux médecins de fournir un traitement plus personnalisé aux patients. L’IA peut reconnaître 288 affections cutanéesMais il n’est pas conçu pour se substituer au diagnostic et au traitement médical, a déclaré la société.

Il a fallu trois ans pour développer et a été formé sur un ensemble de données de 65000 images de conditions diagnostiquéesainsi que des millions d’images montrant des marques auxquelles les gens se soucient et des milliers d’images d’une peau saine, dans toutes les nuances et tous les tons.