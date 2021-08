Le noyau de la Terre est un énorme réservoir de carbone

21/08/2021 à 10h00 CEST

Une nouvelle étude menée à la Florida State University et à la Rice University indique que le carbone présent dans le noyau externe de la Terre atteint une quantité considérablement plus élevée que celle estimée dans les recherches précédentes. Plus précisément, jusqu’à 2% du noyau externe de la planète pourrait être constitué de carbone.

Par conséquent, les chercheurs pensent que l’intégralité du noyau de la Terre, y compris le noyau externe et interne, pourrait contenir les 93 à 95 % de tout le carbone de la planète. La recherche a récemment été publiée dans la revue Communications Earth & Environment.

Selon un communiqué de presse, bien que le pourcentage de carbone dans le noyau externe semble faible, en réalité la quantité est très importante si l’on prend en compte les dimensions de cette zone. Le noyau de la planète Il contient principalement du fer, mais les scientifiques ont constaté que la densité du fer est supérieure à celle du noyau, il doit donc y avoir des éléments plus légers dans la zone du noyau qui réduisent la densité du fer. Le carbone serait l’un d’entre eux.

Au coeur de la terre

Le carbone Il est connu depuis des temps immémoriaux, étant le principal soutien de la chimie organique et de la vie telle que nous la comprenons sur Terre. Il est présent sous différentes formes : sous forme de corps simple (charbon et diamants), sous forme de composés inorganiques (dioxyde de carbone et carbonate de calcium) et sous forme de composés organiques (biomasse, pétrole et gaz naturel).

Pendant ce temps, le Le noyau externe de la Terre C’est une couche liquide composée principalement de fer et de nickel, située entre le manteau et le noyau interne. Bien que de nombreux progrès aient été réalisés en termes de disponibilité d’outils pour étudier cette région du cœur de la Terre, diverses caractéristiques de sa composition et des phénomènes qui se produisent dans cette région sont encore inconnues.

Dans ce cas, l’équipe de recherche a comparé la vitesse des ondes sonores de compression qui parcourent la Terre avec des modèles informatiques qui cherchaient à simuler différentes compositions de fer, de carbone et d’autres éléments légers, en fonction des conditions de pression et de température qui sont enregistrées dans l’extérieur. noyau de la planète.

Précisions et inconnues à résoudre

Ces mesures ont donné des résultats concrets : le noyau externe de la Terre serait le dépôt de carbone le plus important sur la planète et pourrait servir à comprendre en profondeur la répartition de cet élément fondamental de la vie. Dans le même temps, l’étude suggère que la présence d’autres éléments légers tels que l’oxygène, le soufre, le silicium, l’hydrogène et l’azote devrait commencer à être considérée plus sérieusement dans les modèles qui estiment la composition du noyau externe de la Terre.

Cependant, les résultats de ces recherches donnent un nouvel élan à de vieilles inconnues : d’où vient ce carbone accumulé sur la planète et qui permet de faire vivre la vie avec d’autres éléments ? Quelle quantité de carbone la Terre possédait-elle à l’origine et comment sa répartition sur la planète a-t-elle varié au fil du temps ?

À l’avenir, d’autres recherches permettront peut-être de résoudre ces questions et de faire la lumière sur le rôle que le carbone a joué dans les étapes de formation de la Terre. Il sera également possible de préciser davantage les zones dans lesquelles cet élément atteint une plus grande concentration sur notre planète.

Référence

Le noyau de la Terre pourrait être le plus grand réservoir de carbone terrestre. Bajgain, SK, Mookherjee, M. et Dasgupta, R. Communications Earth & Environment (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1038/s43247-021-00222-7

photo– Une image de l’intérieur de la Terre illustrant une simulation réalisée par des scientifiques américains pour étudier la composition du noyau externe de la planète. Les cercles noirs dans le noyau représentent le fer et les cercles beiges représentent les atomes de carbone. Les trajectoires empruntées par les atomes de carbone lors de la simulation sont représentées par les lignes tan. Crédit : Suraj Bajgain.