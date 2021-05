Le noyau de Saturne est beaucoup plus grand que la science ne le pensait

07/05/2021 à 11:25 CEST

L’un des anneaux de Saturne a révélé les propriétés de son noyau, caché au plus profond de l’atmosphère dorée de la planète. Le noyau n’est pas exactement un ensemble de roche et glace comme le pensaient de nombreux scientifiques, la nouvelle étude considère au contraire que le noyau est diffus et se compose de très grandes quantités d’hydrogène, d’hélium. En outre, mesure 70 000 kilomètres, soit 60% du diamètre de la planète.

Cette nouvelle information aiderait les scientifiques planétaires à mieux comprendre comment se forment les planètes géantes de notre système solaire. En outre, il sert à comprendre la nature de la façon dont ces planètes tournent autour d’autres étoiles.

La structure du noyau de Saturne a été découverte analyser leurs bagues. Comme pour les tremblements de terre, les sismologues sur Terre savent à quoi ressemble l’intérieur de la planète, les oscillations à l’intérieur de Saturne peuvent révéler sa composition interne. Ces oscillations modifient les forces gravitationnelles de Saturne, produisant des ondulations dans leurs anneaux. Grâce à ces ondes, il a été possible de déterminer la distance avec le noyau et donc de connaître sa taille.