Le noyau dur de Solarpack prend 8% après l’OPA d’EQT

01/07/2022

Le à 07:34 CET

Araceli Munoz

Les fondateurs de Solarpack, la famille Galíndez, accompagnera la société dans sa nouvelle étape de croissance après l’OPA lancée par le fonds suédois EQT en juin dernier. Selon des sources financières confirmées à El Periódico de España, José María Galíndez – co-fondateur et vice-président de la société énergétique – conservera une participation de près de 5% dans Solarpack, tandis que son neveu Pablo Burgos – co-fondateur et PDG – conservera 3% du capital. Au total, à travers les sociétés Beraunberri (Galíndez) et Burgest 2007 (Burgos) se se retrouvera avec 8% de la société d’énergie après avoir réinvesti 75 millions d’euros. Ainsi, le noyau dur de l’entreprise restera dans l’actionnariat après la radiation de la bourse, qui est devenue effective le 28 décembre.

Le fonds EQT, dirigé en Espagne par Asís Echániz, a lancé une offre publique d’achat sur 100 % des titres de Solarpack à la mi-juin dernier, offrant 26,5 euros par action de la société énergétique, le valorisant ainsi dans 881 millions d’euros. L’acceptation a été de 96% grâce à la prime de 45% offerte par Veleta BidCo concernant la clôture de la bourse la veille du lancement de l’offre publique d’achat, qui a eu lieu le 16 juin 2021. A cette époque, la société de gestion suédoise Le capital-risque comptait déjà 51 % d’assurés correspondant à la famille fondatrice, qui a soutenu les projets d’EQT dès le départ.

La famille Galíndez a fondé Solarpack en 2005 ce qui en fait l’une des premières entreprises à développer et à produire de l’énergie solaire photovoltaïque en Espagne, avec une présence sur les marchés d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud, d’Asie et d’Afrique. À Fin 2018, il a fait son entrée en bourse, avec une valorisation de 266 millions d’euros. L’OPA lancée par le fonds Wallenberg (une des familles les plus riches de Suède) consiste à multiplier sa valeur par plus de trois par rapport à son ouverture en bourse. Pour la famille Galíndez, cette transaction représente un revenu de 450 millions d’euros. EQT a été conseillé par Credit Suisse et Clifford Chance, tandis que les fondateurs ont fait appel à Citi et Cuatrecasas.

L’OPA d’EQT a valorisé Solarpack à un montant plus de trois fois supérieur à celui obtenu lors de son introduction en bourse en décembre 2018

Cette opération, appelé public à privé, C’est très courant parmi les fonds de capital-risque, qui cherchent à « pêcher » des entreprises en bourse, considérant qu’elles se négocient en dessous de leur valeur qu’il pourrait retirer sur le marché privé. De hecho, el fondo sueco realizó a finales del año 2019 una transacción parecida: lanzó una OPA sobre Parques Reunidos junto a Corporación Financiera Alba y Groupe Bruxelles Lambert (GBL) a través de la sociedad Piolin BidCo, valorando a la compañía de ocio en 1.130 millions d’euros. Plus tard, il l’a également retiré de la cote du marché boursier, où il était revenu en 2016 après la sortie forcée en 2004 provoquée par un autre fonds de capital-risque, Advent. Les deux opérations ont été articulées à travers le cinquième véhicule d’investissement du fonds pour les infrastructures, qu’il a levé en 2020 avec des engagements s’élevant à 15 000 millions d’euros.

Grand concours

En ce sens, le gestionnaire suédois n’a pas été le seul à avoir osé conquérir le marché boursier espagnol ces dernières années, puisque d’autres fonds bien connus comme KKR ou Investindustrial ont réalisé des opérations similaires avec des sociétés cotées comme Telepizza ou Natra. Pour eux, c’est un moyen de prendre le contrôle des entreprises à moindre coût que dans les processus habituels dans lesquels ils sont en compétition. Par exemple, dans le cas d’EQT – qui investit entre 100 et 600 millions par transaction – il est très difficile de pouvoir racheter une entreprise en dehors d’une vente aux enchères dans laquelle elle est en concurrence avec d’autres poids lourds du secteur, il est donc courant que ce type de fonds jouera tous les travaux à l’enchère la plus élevée.

Un fait qui devient plus notable dans le monde des énergies renouvelables, où le grand appétit d’investissement a déclenché des prix générant un boom des opérations de millions de dollars. A cela s’ajoute également une forte augmentation de la concurrence : les fonds ne sont pas seulement en concurrence avec d’autres capitaux à risques, ils sont également en concurrence avec des sociétés énergétiques traditionnelles qui sont plongées dans une transformation de leur activité vers le monde vert, contre des assureurs ou des grandes sociétés de capital-investissement, Ils recherchent des actifs qui offrent des rendements bons et stables dans le temps. Ainsi, ces derniers mois, des transactions bien connues telles que l’alliance Repsol et Amancio Ortega dans les énergies renouvelables ou le rachat par Naturgy de la centrale photovoltaïque d’Ence, entre autres, ont été clôturées.

Qui est EQT ?

Le fonds suédois a ouvert un bureau en Espagne en 2015 aux mains de Daniel Pérez Wilmarck, qui a donné le témoin en tête de cette place à Echániz (de KKR) à l’automne 2017. A partir du pôle infrastructure, EQT a réalisé deux autres acquisitions. en Espagne qu’elle a cédée par la suite : l’opérateur de fibre optique Adamo, qu’elle vient de céder à Ardian pour environ 800 millions d’euros ; et Islalink, l’opérateur de câble sous-marin à fibre optique qui relie la péninsule ibérique aux îles Baléares. Quelques mois seulement après l’incorporation d’Echániz, EQT a renforcé le bureau espagnol avec la signature de l’un des cadres les plus connus du secteur en Espagne : Carlos Santana, qui est depuis en charge de diriger la pratique Private Equity. ) de l’entreprise en Espagne. Santana a joué dans des investissements célèbres en Espagne, tels que le portail du logement Idealista pour 1 300 millions d’euros (la plus grande opération d’un dotcom national), Freepik (le « Google » espagnol des images) ou Igenomix, dédié à la reproduction assistée qu’il a récemment cédée au groupe suédois Vitrolife. De plus, ils ont récemment lancé une division spécifique pour investir dans l’immobilier en Espagne dirigée par Carlos Molero.