Le NPS revient à un niveau élevé, la couverture s’élargit rapidement : PFRDA

Les souscripteurs du National Pension System (NPS) ont obtenu un rendement moyen de 10 à 12% au cours des 12 dernières années, a déclaré lundi le président de l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA), Supratim Bandyopadhyay, ajoutant que les régimes d’actions obtenaient des rendements comparativement plus élevés.

« Sur une période de 12 ans, les rendements des programmes d’actions ont été supérieurs à 12 % et les investissements en titres publics ont atteint près de 10 %. Dans les obligations de sociétés, nous avons vu un TCAC de 9,6 %. Heureusement, nos actifs de fonds de pension étaient, dans une large mesure, protégés des événements post-crédit », a déclaré Bandyopadhyay, lors d’un discours lors d’un événement CII.

Les rendements du NPS sont bien meilleurs que ceux des autres caisses de retraite. Par exemple, le rendement sur un an des souscripteurs du secteur public sous NPS était de 12,6 % au cours de l’exercice 21, alors qu’il était de 8,5 % sous EPFO ​​et d’environ 8 % sous les fonds de pension gérés par les compagnies d’assurance. « Actuellement, nous sommes assis sur un corpus total d’environ Rs 6,85 lakh crore », a-t-il déclaré. Selon l’évaluation interne du PFRDA, le corpus NPS atteindra Rs 7,5 lakh crore d’ici la fin de l’exercice 22, soit une augmentation annuelle d’environ 30%.

Plus de 50 CPSE, y compris les grandes entreprises IOC, ONGC, NTPC, BPCL, GAIL (Inde), PFC et diverses sociétés ferroviaires, sont montés à bord du NPS avec plus d’un lakh d’employés au cours des dernières années, aidant à étendre la couverture, même s’il y a a été une stagnation de la création d’emplois par le Centre et un ralentissement du rythme de recrutement par de nombreux gouvernements d’État. Aidé par des partenaires de distribution – principalement des banques et des correspondants bancaires -, la base d’abonnés NPS, qui s’élevait à 4,24 crore à la fin de l’exercice 21, devrait augmenter d’un record d’un crore au cours de l’exercice en cours.

Pour combler la disparité entre une espérance de vie plus longue et le manque de soutien du revenu dans la vieillesse, le Centre envisage de lancer une mission visant à fournir une couverture de retraite crédible à près de 38 crores de main-d’œuvre non couverte jusqu’à présent, ont déclaré des sources à FE plus tôt.

Le régulateur des retraites a déclaré qu’une personne doit commencer tôt dans le NPS pour réaliser une somme plus élevée après la retraite. « Il y a de la flexibilité dans le sens où juste pour garder un compte en cours d’exécution, vous ne devez payer que Rs 1 000. Il n’y a pas de cotisation fixe, et vous pouvez cotiser jusqu’à n’importe quel niveau, évidemment soumis aux règles de la PMLA (Prevention of Money Laundering Act) et soutenu par toutes vos sources de revenus connues », a déclaré Bandyopadhyay.

Atal Pension Yojana (APY) dans le giron du NPS est un régime volontaire soutenu par le gouvernement destiné à fournir une sécurité de revenu de vieillesse sous la forme d’une pension minimale assurée (allant de 1 000 à 5 000 Rs/mois), proportionnellement aux cotisations individuelles, même s’il est lié au marché. Il forme 68 % de la base d’abonnés du NPS, les 32 % restants comprennent des utilisateurs du secteur de l’administration centrale, du gouvernement des États, du secteur des entreprises et des particuliers.

