Vous avez beaucoup entendu parler du cloud ces dernières années. On nous a dit à quel point c’était génial, à quel point cela allait améliorer les choses et à quel point les entreprises en qui nous avons confiance seraient capables de faire plus lorsqu’elles allaient à fond avec le « cloud ». Mais vraiment, qu’est-ce que tout cela signifie, et comment tout peut-il casser quand juste un tout petit peu devient funky ?

Je vais être honnête, le consommateur moyen n’a aucune idée de ce qu’est exactement le cloud ou de son fonctionnement, même si de nombreux produits et services que nous utilisons en dépendent. Il n’y a aucune honte à cela. Nous ne savons même pas vraiment combien de produits technologiques fonctionnent. Cependant, nous n’avons pas besoin de savoir tout cela pour utiliser la technologie dans nos vies. La seule fois où nous nous soucions du cloud, c’est lorsque les choses tournent mal.

Je ne suis pas un ingénieur réseau chargé de la tâche impossible de maintenir tout type de cloud opérationnel. Mais comme beaucoup d’entre vous, je sais une chose : une panne de cloud peut royalement tout gâcher. Si vous ne le saviez pas, novembre et décembre 2021 vous ont probablement appris tout ce que vous deviez savoir. Nous avons vu Facebook ou Meta (ou peu importe ce qu’il s’appelle maintenant) s’énerver. Nous avons vu que Google a réussi à faire fonctionner tous les services que nous utilisons. Pourtant, nous ne pouvions pas y accéder parce que « le cloud » et AWS (Amazon Web Services) d’Amazon sont tombés en panne comme le Titanic deux fois en une semaine.

Source : Détecteur de panne

Les raisons pour lesquelles ces plates-formes cloud se sont écrasées et ont brûlé étaient des erreurs typiques que les humains commettent chaque jour. Des erreurs que les humains continueront de commettre tous les jours. Il est difficile d’être en colère contre Amazon parce que vos gadgets ont cessé de fonctionner, ou dans le cas de Google, d’être contrarié parce que vous ne pouviez pas lire un e-mail, ou même d’être perturbé contre Facebook parce qu’Instagram n’a pas publié votre selfie. Lorsque vous comprenez que ces pannes n’étaient pas le résultat d’une erreur des entreprises et qu’elles ont été corrigées une fois trouvées, vous ne pouvez vraiment pas les blâmer. Au lieu de cela, c’est la seule fois où vous devriez détester le jeu et non les joueurs.

Cette fois, détestez le jeu et non les joueurs.

L’idée de « le nuage » est géniale, mais l’exécution est cassée. Microsoft, Google et Facebook sont les valeurs aberrantes car ils utilisent en fait leur propre infrastructure cloud pour piloter leurs services, il n’y a donc pas de pointage du doigt. Ils le possèdent. Ils l’ont cassé. Ils doivent le réparer. Un problème plus important (et le vrai problème) est que toutes les autres entreprises dépendent d’une autre entreprise pour alimenter leur entreprise.

Il existe de nombreux fournisseurs de services cloud, mais une petite poignée alimente essentiellement tout. Amazon, Microsoft, Google, Alibaba, Oracle et IBM sont les entreprises qui contrôlent vraiment Internet. Ces entreprises disposent d’une infrastructure cloud géante qu’elles proposent aux entreprises qui ne souhaitent pas créer la leur. Ces entreprises peuvent détruire une grande partie d’Internet, y compris le fonctionnement des gadgets intelligents en cas de problème. Et cela ne devrait pas changer de sitôt.

Source : Andrew Martonik / Android Central

Si vous êtes un client, le cloud est incroyablement cher à utiliser, mais la création de votre propre infrastructure Internet est impensable en raison des coûts de construction et de maintenance. Prenez quelque chose comme un simple appareil photo intelligent. Si je possédais une entreprise qui fabriquait un excellent appareil photo, je voudrais qu’elle puisse vous dire chaque fois qu’elle voit quelque chose que vous m’avez dit de surveiller, je devrais donc vous envoyer un message sur votre téléphone. Cela signifie que j’aurais besoin d’une application robuste pour Android et iOS, idéalement un site Web qui pourrait tout vous montrer sur les deux navigateurs WebKit comme Chrome ou Safari et navigateurs avec un moteur de rendu différent comme Firefox. Je voudrais également fournir un stockage en ligne aux clients qui le souhaitent.

Très peu d’entreprises peuvent se permettre de créer leur propre infrastructure cloud sans faire payer beaucoup plus les consommateurs.

J’ai pu trouver les personnes pour construire le meilleur système de sécurité domestique avec une caméra intelligente au monde et être toujours incapable d’offrir des fonctionnalités connectées sans utiliser Amazon, Microsoft ou Google. Ou une combinaison des trois. Mes clients – ce serait vous, espérons-le – veulent ces fonctionnalités, donc si je veux rivaliser, je dois travailler avec une autre entreprise qui exploite « le cloud ». Et c’est avant d’être créatif et d’ajouter la compatibilité avec les assistants numériques comme Alexa ou Google Assistant. je suis forcé d’utiliser un fournisseur de services cloud à moins que je trouve un papa de sucre qui me fera flotter quelques milliards pour construire le mien. Mes caméras tombent en panne lorsque Amazon, Google ou Microsoft tombent en panne. Pas de si, pas de et, pas de mais.

Qui blâmez-vous ici? Vraiment, c’est une situation qui profite à toutes les personnes impliquées. Les entreprises qui peuvent créer une plate-forme de cloud computing gagnent des clients, tandis que les entreprises qui proposent des services ou des produits nécessitant une infrastructure cloud peuvent l’obtenir à un prix acceptable. Nous obtenons ensuite les services et les gadgets que nous voulons qui fonctionnent comme nous voulons qu’ils fonctionnent. Il n’y a rien de mal à cela jusqu’à ce que quelque chose se brise, et tout le reste tombe comme des dominos.

Source : Photo de Bermicourt / CC BY-SA 4.0

Mon instinct me dit que les entreprises qui dépendent du cloud devraient payer la facture et utiliser plusieurs fournisseurs pour s’assurer que tout ne tombe pas en panne en même temps. Mon cerveau dit que tout cela augmenterait le coût de tout ce que nous voulons utiliser. Les fournisseurs de services cloud comme Amazon pourraient intégrer la redondance dans tout. Donc, s’il se brise, quelqu’un pourrait actionner un interrupteur et tout déplacer vers le cloud de sauvegarde. Devinez quoi? Cela signifie que les coûts d’utilisation des services cloud augmentent, et pour compenser, nous payons plus pour les services et les gadgets que nous voulons utiliser.

Il doit y avoir un moyen d’améliorer les choses.

Je n’ai aucune idée de comment cela peut être résolu, et vraiment, est-ce que quelques heures par an sans avoir accès à votre Roomba ou ne pas voir le dernier post sur Instagram, c’est un gros problème ? Probablement pas, mais les pannes de cloud peuvent également affecter les serrures de porte intelligentes ou les infrastructures critiques comme les feux de circulation. Se battre dans le trafic aux heures de pointe avec tous les feux de circulation inopérants, seulement pour rentrer à la maison et être enfermé hors de votre maison, est bien pire que de ne pas pouvoir faire en sorte qu’Alexa allume votre télévision et diffuse une émission sur Netflix.

Je n’ai pas besoin de savoir comment résoudre ce problème, et vous non plus. Mais certaines personnes ont besoin de le découvrir et, espérons-le, ces personnes y travaillent. Jusqu’à présent, les pannes de cloud ont été un inconvénient, mais le potentiel pour que les choses soient bien pires est réel.

