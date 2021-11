Le « nudisme volcanique » arrive à La Palma

22/11/2021 à 23:42 CET

Une nouvelle forme de nudisme est arrivée sur l’île de La Palma et concerne le volcan Cumbre Vieja, toujours en éruption depuis plus de deux mois. Il s’agit de “Nudisme volcanique & rdquor;, comme ils ont baptisé dans les réseaux sociaux cette nouvelle modalité de poser sans vêtements qui a laissé étonné ce lundi les personnes qui étaient dans le port de Tazacorte. Précisément aujourd’hui 3.000 personnes de la commune ont été sommées d’être confinées en raison de l’arrivée d’un nouveau lavage à la mer, qui forme une nouvelle fajana.Un modèle totalement nu posé allongé sur le sol sur l’un de ses côtés devant un peintre qui l’a dépeint sur une toile sur un chevalet avec le nouveau fajana ou delta de lave en arrière-plan qui a été créé sur la côte ouest de La Palma à la suite du fait que la colada 7 a atteint la mer ce week-end. Un volcan n’explose pas tous les jours et encore moins la lave tombe sur la mer, alors l’artiste a décidé d’immortaliser le moment historique avec ses pinceaux.

L’homme, inconscient de l’agitation qui se déroulait sur les lieux, a continué son activité jusqu’à ce que une police du port de Tazacorte est venue là où se trouvait le nudiste et l’a invité à se mettre à couvert et à quitter les lieux, comme on le voit dans la vidéo qui accompagne cette information. Les événements se sont déroulés vers 13h40 aujourd’hui, lundi 22 novembre, a déclaré le témoin Marcos Lorenzo.

Le port de Tazacorte n’est pas confiné par la création du nouveau delta de lave, contrairement aux quartiers de San Borondón, Tazacorte casco et celui dispersé d’El Cardón, jusqu’au Camino Los Palomares au nord. La mesure, qui touche quelque 3 000 personnes, a été adoptée en prévision d’éventuelles émissions de gaz nocifs pour la santé des personnes dues au contact de la lave avec la mer.