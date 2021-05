Le numérique à la rescousse – L’Express Financier

Le public indien est en constante évolution et recherche de nouvelles alternatives de divertissement.

L’industrie cinématographique indienne, qui espérait un été plus lucratif cette année, a dû freiner les nouvelles sorties alors que la deuxième vague de la pandémie fait rage. La star de Salman Khan Radhe est devenue le premier film indien à gros budget à opter pour une sortie numérique et en salles simultanées. Venkata Susmita Biswas demande aux experts si d’autres cinéastes sont susceptibles de lui emboîter le pas.

“Les grands studios attendront la réouverture des cinémas”

Mihir Shah, vice-président, Partenaires médias Asie

Le pool de revenus numériques en Inde n’est toujours pas assez important pour justifier le coût d’acquisition élevé de ces films à gros budget. En 2020, le marché indien de la SVoD D2C s’élevait à 440 millions de dollars, tandis que les opérateurs DTH gagnaient 80 millions de dollars grâce aux services VAS. En revanche, les revenus bruts du box-office indien ont atteint 1,5 milliard de dollars en 2019. Au cours d’une année typique, les salles de cinéma nationales contribuent à 60% des revenus de l’industrie cinématographique. Les incitations financières sont importantes pour que l’industrie s’aligne sur le fenêtrage pré-pandémique des sorties de films en salles (T), suivi du numérique (T + 45 jours) et du satellite (T + 90 jours).

Les flux de revenus à la carte ou TVoD aident à augmenter les ARPU existants et sont plus répandus dans les industries d’abonnement (DTH) et les marchés matures (États-Unis, Europe). Avec plus de 60 services vidéo en ligne en Inde, l’industrie est dans une phase d’accaparement des terres. À cet égard, le modèle TVoD adopté pour Radhe récemment sorti est très prématuré. À l’avenir, alors que les problèmes d’offre se stabilisent, plusieurs films à petit budget ou ceux qui ont du mal à obtenir une part importante d’écrans pour la sortie, passeront à la voie numérique. Pendant ce temps, les grands studios ayant la capacité financière de payer leurs intérêts préféreront attendre la réouverture des cinémas.

“Important que les recettes des salles reprennent de l’éclat”

Nitin Tej Ahuja, PDG, Producers Guild of India

Les maladies désespérées appellent des remèdes désespérés. Compte tenu de la grave (et toujours en cours) crise de Covid et des fermetures de salles de cinéma qui en ont résulté, les producteurs ont dû se tourner vers d’autres plateformes pour diffuser des films. C’est une situation très fluide et évolutive, et il est difficile de prédire avec précision les contours de l’écosystème cinématographique post-pandémique, mais la plupart des experts estiment que la fenêtre d’exclusivité théâtrale a peu de chances d’être de la même durée qu’elle l’était auparavant. Cependant, alors que la crise actuelle a pu agir comme un accélérateur, ces fenêtres étaient de toute façon mûres pour le changement, à la fois au niveau mondial et au niveau national, même avant la pandémie.

Avec d’énormes sommes de fonds bloquées dans des projets – à la fois terminés et au point mort – il est important non seulement pour les producteurs, mais aussi pour l’économie cinématographique dans son ensemble de trouver un moyen de monétiser ces propriétés et de réinjecter des liquidités dans le système. Ainsi, que ce soit SVoD ou TVoD ou tout autre modèle ou plate-forme, les producteurs essaient différentes options. Cela dit, du point de vue d’un producteur, il est extrêmement important que les revenus des salles de cinéma retrouvent leur éclat dans un avenir proche, car cela est essentiel pour un marché du film sain et équilibré.

“De nouveaux modèles hybrides pourraient être créés”

Shrenik Gandhi, PDG, White Rivers Media

Le public indien est en constante évolution et recherche de nouvelles alternatives de divertissement. Direct-to-digital via une stratégie TVoD, parallèlement à une sortie en salles, était une expérience audacieuse pour un film comme Radhe. Pour que TVoD soit un succès pour n’importe quel film de premier plan, au moins trois des quatre facteurs suivants doivent être parfaitement alignés: le timing, le contenu, la disponibilité d’une autre source de divertissement et, enfin, la distribution des stars. La distribution vedette et le manque d’autres options de divertissement ont joué en faveur de Radhe; et les points un et deux ne l’ont pas fait, ce qui a entraîné une baisse des collections au fil de la semaine.

Une fois que les États commencent à lever les restrictions de verrouillage, que les théâtres s’ouvrent et que les gens reprennent leur vie normale (avec le comportement approprié à la pandémie), de nouveaux modèles hybrides pourraient être créés. Il pourrait y avoir des cas où TVoD pourrait entrer en scène quelques jours après la sortie du film dans les salles ; ou il pourrait y avoir une sélection du film à un prix supérieur, à l’avance, comme les premières se déroulaient à l’époque pré-Covid. Les marketeurs de films doivent continuer à expérimenter différents modèles et à désapprendre les anciennes méthodes pour conquérir le public new age.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.