Le numérique alimente chaque aspect de notre façon de vivre, d’apprendre, de travailler et de jouer : Nitin Singhal, MD – Digital Experience, Adobe India

NITIN SINGHAL, MD, Expérience numérique, Adobe Inde

La pandémie a déclenché un monde axé sur le numérique, poussant les entreprises à accélérer leurs plans de transformation numérique pour offrir des expériences client exceptionnelles à chaque point de contact. « La capacité à offrir d’excellentes expériences client n’est plus seulement un avantage, c’est une exigence concurrentielle dans une réalité axée sur le numérique », déclare Nitin Singhal, directeur général, Digital Experience, Adobe India. « La mission d’Adobe de changer le monde grâce aux expériences numériques n’a jamais été aussi pertinente », a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits :

La pandémie a forcé même les entreprises les plus traditionnelles à pivoter et à se transformer numériquement. Quelle est la prochaine étape pour les entreprises pour assurer le succès?

La pandémie a non seulement forcé les entreprises à passer à un environnement virtuel, laissant le numérique comme option préférée pour atteindre le public, mais a également accéléré la nécessité pour les équipes de se déplacer rapidement, d’évaluer et de s’adapter, faisant de l’agilité un principe commercial central. La capacité de surveiller et d’identifier rapidement les changements sur le marché et la clientèle, de réagir et de changer de direction rapidement, de se perfectionner et d’attirer de nouveaux talents, de surveiller systématiquement les résultats et de mesurer l’impact en temps réel sont désormais des exigences pour tous.

Mais l’agilité ne suffit pas. Les entreprises les plus performantes, axées sur le numérique, sont authentiques, transparentes et ont l’intention de faire du bien à leurs clients et à leurs communautés. Focalisés sur l’innovation avec leurs employés, leurs processus et leur technologie, ils ne perdent jamais de vue leur objectif. Ce sont ces entreprises qui prospéreront le plus à l’avenir.

Avec le numérique qui occupe le devant de la scène, où voyez-vous l’opportunité en Inde ?

Un différenciateur clé pour Adobe Inde est sa contribution à la fois à la création de propriété intellectuelle (PI) de l’entreprise et à la croissance de l’entreprise, et je suis optimiste quant à nos perspectives de croissance en Inde. Après s’être imposé comme un leader des solutions de gestion de l’expérience client et démontré le succès de son propre parcours de transformation numérique, transformant une entreprise de logiciels packagés très rentable en une entreprise d’abonnement dans le cloud, Adobe était bien équipé pour gérer l’impact perturbateur de Covid-. 19 et est idéalement positionné pour offrir un livre de jeu aux entreprises qui cherchent à tirer parti de la puissance du numérique pour rester en tête sur le marché.

L’expérience client est devenue plus importante que jamais, et le numérique est ce qui permet aux entreprises de se démarquer. Alors que la stratégie numérique devient essentielle au succès de chaque entreprise, nous nous engageons à travailler en tant que partenaire stratégique et de confiance pour de nombreuses marques en Inde. Permettez-moi d’aborder un exemple ici. Les institutions financières ont dû réinventer les transactions des clients dans un monde numérique. En utilisant la puissance des solutions Adobe Experience Cloud, HDFC Bank a organisé des parcours numériques transparents pour les clients avec des offres innovantes telles que des prêts personnels de 10 secondes, un compte Insta, etc., et a pu offrir des expériences en ligne sans contact aux clients, à tout moment et n’importe où, offrant des services de personnalisation de niveau supérieur et améliorant leur parcours numérique.

ICICI Home Finance Company a utilisé les solutions Adobe Experience Cloud pour réorganiser son site Web l’année dernière et est devenu l’un des premiers du secteur à le proposer en six langues localisées. Il a également fourni une plate-forme pour le marché du logement avec une fonction de recherche et de comparaison pour aider les clients à faire le bon choix et à améliorer le processus de demande de prêt à dépôt fixe, entraînant une diminution des abandons.

Où voulez-vous mener l’entreprise d’ici 2025 ?

Notre stratégie consistant à libérer la créativité, à accélérer la productivité des documents et à dynamiser les entreprises numériques est essentielle à notre mission et continuera de stimuler la croissance de notre chiffre d’affaires et de nos résultats. Nous nous concentrons désormais sur l’opportunité commerciale d’expérience beaucoup plus large, avec trois principes clés qui guident notre stratégie.

Les gens achètent des expériences, pas des produits. Les entreprises ont besoin d’une mentalité de service : chaque client prend la décision de renouveler ou d’annuler à chaque interaction. Nous aiderons les entreprises à transformer leur mode de fonctionnement : en permanence, connaissant le passé et anticipant l’avenir.Mettez l’art et la science au travail. Un contenu de qualité est essentiel pour percer le bruit, et des données sont nécessaires pour comprendre le contexte du client. Nous exploitons le contenu et les données à grande échelle, aidant les entreprises à offrir des expériences cohérentes et exceptionnelles, à tout moment et en tout lieu.Architecte pour l’action. La vitesse, la variété et le volume des données sur l’expérience client dépassent les capacités d’obtenir des informations exploitables. Grâce à notre plateforme de données et à l’IA, nous aiderons les entreprises à orchestrer, livrer et optimiser les parcours clients sur tous les canaux.

En tant qu’entreprise, nous nous sommes toujours concentrés sans relâche sur la recherche de la prochaine grande opportunité de marché afin de pouvoir anticiper et résoudre les problèmes des clients – nous sommes impatients de continuer à innover dans un monde post-pandémique et de saisir de nouvelles opportunités.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.