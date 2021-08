Le numérique et la Chine génèrent de solides bénéfices chez Tapestry au quatrième trimestre de l’année – WWD

Le numérique était un bébé d’un milliard de dollars pour Tapestry Inc. l’année dernière, la société mère de Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman ayant ajouté 1 milliard de dollars de ventes en ligne au cours de l’exercice 2021.

Joanne Crevoiserat, présidente-directrice générale, a déclaré que Tapestry est « une entreprise fondamentalement différente aujourd’hui de ce que nous étions il y a à peine un an », car elle « a clarifié le positionnement unique de chacune de nos marques » et a mis en lumière son canal mondial de commerce électronique, qui “a atteint 1,6 milliard de dollars de revenus l’année dernière, soit près du double de celui de l’année précédente et plus d’un milliard de dollars d’avance sur les niveaux d’avant la pandémie.”

Dans l’ensemble, les ventes numériques ont augmenté de plus de 35 % en 2020 et de plus de 200 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Bien qu’elle n’ait pas fourni de projection sur la taille du nombre numérique, elle a déclaré : « La façon dont nous le considérons, le numérique est un « et », pas un « ou ». Nous voyons une force continue et cela nous permet de rencontrer nos clients là où ils sont.

La Chine a également été un point positif majeur pour l’entreprise, avec une croissance du volume de quelque 60 % l’année dernière par rapport à l’exercice 2020 et de plus de 40 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Les ventes globales en Chine ont atteint 1,1 milliard de dollars, stimulées par une croissance de plus de 60% sur le continent et des chiffres élevés ailleurs, a déclaré Crevoiserat.

Mais les ventes en Amérique du Nord ont également été excellentes, bondissant de 165% par rapport à l’année dernière et dans les années hautes par rapport à l’exercice 2019.

Alors que le numérique a peut-être été la star, les magasins de l’entreprise ont également réussi à se maintenir, affichant des marges d’exploitation supérieures à celles d’avant la pandémie, a-t-elle déclaré.

« Nous pensons toujours que le magasin est important pour nos clients et nous continuerons à investir en eux » en offrant la bonne expérience et des « points de contact physiques » aux clients.

Beaucoup de ces nouveaux clients sont plus jeunes aujourd’hui, a-t-elle poursuivi. Rien qu’en Amérique du Nord, l’entreprise a acquis 4 millions de nouveaux clients, dont un nombre croissant de consommateurs de la génération Y et de la génération Z.

En interne, elle a déclaré que Tapestry est désormais une entreprise allégée, ce qui a permis de réaliser des économies de dépenses brutes de 200 millions de dollars au cours de l’exercice 2021, des fonds qu’elle pourrait investir dans des initiatives numériques et marketing et pour faire avancer ses “initiatives ciblées”.

En ce qui concerne les marques individuelles, Crevoiserat a déclaré que Coach, sa plus grande entreprise, a enregistré un gain de revenus de 117 % au quatrième trimestre, dépassant de 2 % les ventes au niveau d’avant la pandémie. Pour l’année, le bénéfice d’exploitation de Coach a augmenté de 67 % par rapport à l’exercice 2020 et de 14 % par rapport à l’exercice 2019.

Les articles les plus vendus comprenaient le Tabby, une collection de sacs à main pour femmes lancée en juin 2019, et son Pillow Tabby, qui est devenu le best-seller de la marque, selon le PDG de Coach, Todd Kahn.

Dans la perspective de l’exercice 2022, Crevoiserat a déclaré que l’objectif est d’augmenter la part de marché des sacs à main et de la petite maroquinerie chez Coach et d’élargir l’offre pour hommes en présentant davantage une approche de style de vie et en augmentant sa portée en Asie. L’objectif, ont-ils déclaré, était d’atteindre 1 milliard de dollars de revenus chez les hommes, contre 750 millions de dollars, soit 18% des 4,2 milliards de dollars de ventes de Coach l’année dernière.

Kahn a déclaré que le plan pour les hommes est d’augmenter l’offre de vêtements d’extérieur et de produits coupés-cousus, qui “résonnent vraiment avec notre client”, ainsi qu’une campagne marketing pour les produits “tous genres” tels que les sacs fourre-tout.

Il a déclaré que, comme Tapestry dans son ensemble, Coach a également réussi à acquérir 2,5 millions de nouveaux clients l’année dernière, dont la moitié étaient des générations Z et des Millennials. Et ces acheteurs et d’autres « rachètent plus fréquemment » et achètent des marchandises plus chères.

Pour Kate Spade, Crevoiserat a déclaré qu’en revenant à ses racines d’une marque centrée sur l’optimisme et la couleur, la marque a réactivé 550 000 clients en Amérique du Nord, soit une augmentation de 35% par rapport à l’année précédente. Elle a notamment pointé du doigt la campagne « Happy Dance » sur TikTok, qui a déjà amassé plus de 11 milliards de vues.

Kate Spade a également « redynamisé » son assortiment de sacs à main et connaît du succès dans le cuir, en particulier avec The Knot, qui a déjà atteint environ 20% de l’assortiment, a-t-elle noté. À long terme, elle pense que cela peut être une marque de 2 milliards de dollars avec une présence internationale accrue.

Et le numérique a également été une lueur d’espoir ici avec une croissance de 35 % par rapport à l’année dernière. Le numérique représente désormais 35% des ventes totales de la marque, a-t-elle déclaré.

Chez Stuart Weitzman, Crevoiserat a déclaré que la société prévoyait que la marque reviendrait à la rentabilité au cours de l’exercice 2022. L’année dernière, a-t-elle déclaré, les styles habillés ont stimulé les ventes au quatrième trimestre, alors que les gens commençaient à assister à des événements. La marque a également quitté les marchés non rentables du monde entier et « redimensionné » sa flotte de magasins en Amérique du Nord. En Chine, les revenus sur le continent ont augmenté de plus de 35% par rapport à l’année dernière et de près de 50% par rapport à il y a deux ans, a-t-elle déclaré, et continue d’être considéré comme un domaine important pour la croissance à long terme.

Dans l’ensemble, Tapestry Inc. a enregistré un bénéfice d’exploitation de 259,7 millions de dollars au quatrième trimestre clos le 3 juillet, contre une perte de 280 millions de dollars à la même période l’an dernier.

Les ventes nettes ont plus que doublé, atteignant 1,62 milliard de dollars au quatrième trimestre contre 715 millions de dollars l’année précédente, soit une augmentation de 126%.

Pour l’année, le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 968 millions de dollars contre une perte d’exploitation de 551 millions de dollars l’année précédente sur une augmentation de 16% des ventes à 5,75 milliards de dollars, contre 4,96 milliards de dollars l’année précédente.

En conséquence, la société a rétabli son programme de dividendes et vise à rembourser 400 millions de dollars d’obligations dues en juillet 2022 d’ici la fin de cette année.

Dans la perspective de l’exercice 2022, Scott Roe, directeur financier, a déclaré que le bénéfice d’exploitation devrait augmenter d’ici la moitié de l’année, “légèrement en avance” par rapport à l’année dernière et de plus de 300 points de base par rapport à 2019, et que le bénéfice par action devrait être dans le gamme de 3,30 $ à 3,85 $. Les revenus devraient également augmenter au milieu de l’adolescence pour atteindre 6,4 milliards de dollars, ce qui constituerait un record pour l’entreprise, a-t-il déclaré. Cela anticipe une forte croissance continue dans le numérique et en Chine, a-t-il déclaré, ainsi qu’une amélioration des ventes dans les magasins du monde entier, même si elles devraient toujours rester en deçà des niveaux d’avant la pandémie.

Crevoiserat a déclaré que Tapestry « se concentre sur la conduite de notre prochaine phase de croissance. Nous sommes en position de force, soutenus par notre stratégie claire, nos marques convaincantes et notre plateforme différenciée. Nous pensons que ces avantages concurrentiels nous permettront de gagner auprès des consommateurs et de conquérir des parts de marché. Notre conviction est renforcée par les plans annoncés aujourd’hui pour remettre plus de 750 millions de dollars aux actionnaires au cours de l’exercice 2022 seulement. Dans l’ensemble, nous restons confiants dans notre capacité à accélérer la croissance et la rentabilité de l’ensemble de notre portefeuille à long terme, en améliorant la valeur pour toutes les parties prenantes. »

Malgré la bonne performance, l’action Tapestry a clôturé en baisse de 3,1% pour clôturer à 40,17 $ à la Bourse de New York jeudi.