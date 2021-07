Le numéro 1 de Tucker Carlson… Alors voici les morceaux à succès .

in

Le Washington Post et le magazine Time ont tous deux dévoilé de nouveaux hits sur la star de Fox News aux heures de grande écoute, Tucker Carlson, comme une terrible source de désinformation et de « grief blanc ».

Cela ne fera que l’aider à gagner son créneau horaire. Charlotte Alter de Time le sait : « plus sa rhétorique est farfelue, plus le contrecoup est véhément, plus il devient redoutable. Ils ont cité des conservateurs insistant sur le fait que « Tucker encadre le récit de la politique conservatrice. Tucker ne réagit pas aux nouvelles ; il crée les nouvelles. Ces débouchés libéraux ne peuvent pas le supporter.

Autres sujets aujourd’hui : Brian Stelter de CNN dénonçant le nouveau livre à succès de Mark Levin comme une « chape » dominée par des râles/gémissements, comme s’il l’avait réellement acheté et lu. La promotrice/journaliste de l’avortement de CBS, Kate Smith, quitte le réseau Dan Plutôt, proclame maintenant qu’elle peut enfin partager ses opinions en faveur de l’avortement.,, comme si elle n’avait pas été une militante depuis le début.

