Le numéro 1 n’était pas un pufo: Anthony Edwards, pour Rookie of the Year

Anthony Edwards, a déclaré que tous ceux qui l’avaient traité, est un enfant formidable. Il semble. Bien sûr, il illumine ses apparitions devant la presse avec un charisme si simple et authentique qu’il pourrait être tout sauf faux. Dès qu’il suggère à celui qui sera son prochain boss (le médiateur Alex Rodriguez) qu’il semble plus facile d’être heureux à côté de Jennifer Lopez que de s’éloigner d’elle comme il le reconnaît, et il met en place un petit désordre médiatique, que son le vrai amour c’est le football juste avant D’un repêchage où il visait le numéro 1: il l’était.

C’était un brouillon marqué par la pandémie, dans lequel personne ne savait très bien rien. Les joueurs qui n’avaient pas déjà une réputation de premier ordre (en tant que superstars potentielles, au moins) se sont retrouvés sans jours d’université pour faire leurs preuves, sans March Madness pour faire la une des journaux et gagner les dépisteurs. Edwards a joué 32 matchs pour la Géorgie, son université nationale. J’enseigne des éclairs de talent supérieur, de la magie des super joueurs … et aussi des traces de buste possible (pufo) pour ses erreurs et des doutes sur la façon dont il transférerait son jeu en NBA pour être plus qu’un simple joueur avec de nombreux points (cela n’a jamais été remis en question ).

Alors que la saison était en cours, les blessures, les protocoles de santé et les craintes de la direction de Ryan Saunders ont envoyé les loups dans un purgatoire bien trop connu à Minneapolis. Des pertes, une image d’équipe uniquement par les cheveux d’un professionnel et des doutes avec le numéro 1 du repêchage, un Edwards parti joue pour les temps forts et les réseaux sociaux et de nombreux doutes sur son avenir en tant que mâle alpha: pas d’efficacité en tant que tireur, jeux trop forcés dans les attaques, lacunes incompréhensibles en défense. Quand il a fait ses débuts en NBA, il faut se rappeler, il avait 19 ans et 140 jours, il venait d’une saison interrompue dans la NCAA et d’une préparation express qu’il avait à peine permis une période d’adaptation pour les recrues.

Lorsque les loups ont tiré sur Saunders, ils marchaient du 22 au 24 février. Une horreur qui a fait détourner la NBA et la franchise déplorant un cadeau qui semblait horrible car toutes ces défaites ne valaient pas plus de 41% d’options. garder son choix, ce qui serait pour eux s’il était dans le top 3 … ou il irait chez les Warriors pour le commerce D’Angelo Russell. Une autre débâcle semblait en cours. Cependant, Chris Finch est arrivé, jusqu’alors un assistant très réputé (Nuggets, Rockets, Raptors), gourou offensif et avec une relation solide avec le patron sportif de l’équipe, un Gersson Rosas qui essayait (essayait) de composer l’un des Rubik’s les plus importants. cubes Complexes of American Sports: Comment faire des Timberwolves une équipe qui réussit durablement. Glups.

Depuis, la vie n’est pas vraiment rose… mais elle s’est améliorée. Beaucoup de. Les loups s’affrontent, gagnent plus de matchs (ils ont maintenant 17-44 ans, 10-20 avec Finch) et, surtout, ils ont des traces d’un avenir C’est acceptable si vous choisissez d’être optimiste. Et ça, dans une franchise comme les Wolves, c’est déjà beaucoup.

Anthony Edwards pourrait être recrue de l’année

En partie à cause des changements que Finch a apportés à l’équipe (énormes dans sa façon de jouer), et sûrement aussi à cause de l’expérience qu’il a acquise, Edwards a pris une douche plus au cours de la saison. Dans le parcours, il fait en moyenne 18,3 points, 4,4 rebonds et 2,7 passes décisives avec, encore, 2,1 défaites et des pourcentages trop discrets (40% au total des tirs, 32% en triplets). Mais sa croissance est incontestable: au cours des dix derniers matchs, il a dépassé 20 points à sept reprises, et depuis le All Star seulement en sept, il est tombé sous cette barrière. Dans les six derniers, il a marqué quatre fois au moins quatre triples, toujours au-dessus de 40%. En avril, il est à 22,1 points, 4,5 rebonds, 3,4 passes décisives, 44% en tirs et 37% en triples.

Beaucoup mieux. A certains poster dunks (vraiment spectaculaires) et des actions individuelles dans lesquelles il précise qu’il a un facteur X et qu’il va marquer de nombreux points en NBA, il a ajouté des traces de bonne défense (il a le physique pour épuiser extérieurs rivaux), une meilleure prise de décision et plus d’efficacité en tant que tireur. Depuis la pause All Star, il a converti un vrai pourcentage de tir (mesure de tous les coups réalisés) de 46% en un de 55%, déjà dans la moyenne NBA. Et il l’a fait en gérant plus d’attaques: son utilisation (responsabilité et balle dans ses mains, en gros) est passée de 25,6 à 29,1%. Et c’est arrivé à marquer plus de triples avec moins de tentatives et aller plus à la ligne du personnel, où il est suffisamment sûr.

Une croissance qui est, en soi, une merveilleuse nouvelle à Minneapolis: votre projet n ° 1 n’est peut-être pas seulement une bouffée, mais il croît à un rythme plus rapide que prévu et commence à donner une sensation bien fondée de future star. C’est le meilleur scénario possible. Et, encore plus anecdotique, a rouvert le débat sur la recrue de l’année, un prix qui a d’abord fait les yeux de Tyrese Haliburton, l’excellent garde des rois, puis s’est blotti contre LaMelo Ball, qui l’a fait jusqu’à ce qu’une horrible blessure au poignet le fasse tomber des pistes en mars. LaMelo pourrait revenir avant la fin de la saison et attacher l’arc à un prix qui était le sien, en passe de devenir la quatrième recrue de l’histoire avec des moyennes de (dixième au-dessus, dixième en dessous), 16 points, 6 rebonds et 6 passes décisives.

Edwards n’est peut-être pas seulement la recrue de l’année. Aussi il a gagné le respect de pratiquement tout l’univers de la NBA, et presque personne ne lui donnerait maintenant, s’il revenait à cette soirée de repêchage dans des conditions précaires, un choix inférieur à 2, derrière LaMelo mais devant les autres. De James Wiseman, Pat Williams et de ceux qui seraient désormais choisis beaucoup plus haut: non seulement Haliburton, mais aussi Isaiah Stewart, Paul Reed et un lot notable d’attaquants: Jaden McDaniels, Devin Vassell, Saddiq Bey, Desmond Bane….

Traces du futur chez les Timberwolves

Finch a réaffirmé Edwards, qui a continué à jouer beaucoup plus au cours des derniers quarts et minutes importants dans une politique dans laquelle il n’y a pas d’intouchables: ceux qui ont été meilleurs jusqu’à ce moment mettent fin aux matchs, quel que soit leur nom. Le nouvel entraîneur a fui les quintettes minuscules et l’obsession de la cour ouverte de Saunders, optant à la place pour des frontcourts surdimensionnés.: Naz Reid travaille dur aux côtés de Karl-Anthony Towns après être parti de la deuxième unité avec Jarred Vanderbilt, Juancho Hernangómez a continué à jouer beaucoup plus en avant que l’attaquant de puissance … Finch a finalement compté sur D ‘Angelo Russell et Towns ensemble mais n’a pas été obsédé par la correspondance de ses minutes sur la piste. Le meneur, qui finira par commencer, est un remplaçant en zone arrière avec Jordan McLaughlin et Ricky Rubio continue de commencer aux côtés de Josh Okogie, qui joue le rôle de joker défensif. Et les loups, tout à coup, ont du sens … et l’avenir.

La blessure de Malik Beasley a enlevé des points à l’équipe mais aussi une concentration sur le ballon et les tirs, et a permis à Finch de sauver des quintettes ultra-offensives (Russell, Edwars, Beasley, Towns …) qui ne défendaient absolument rien (140 points défensifs). dans les quelques minutes que ces quatre ont partagé un indice: l’horreur). Et bien qu’il semble que Jarrett Culver (22 ans, numéro 6 du repêchage 2019) puisse définitivement rester à l’écart, Edwards a 19 ans, McDaniels 20 ans, Reid et Powell 21 ans, Vanderbilt et Okogie 22 ans, Beasley 24 ans et Russell and Towns 25 ans.

Quelque chose doit sortir de ce lot. McDaniels et Vanderbilt, par exemple, sont devenus des pièces inestimables, des joueurs actifs et défensifs qui ne semblaient pas exister sur la liste des Wolves; le premier un numéro 28 très bien choisi au repêchage et un attaquant qui défend à merveille et prend des coups. Des modules complémentaires pour une équipe qui a encore du temps à construire à partir de Towns, Russell et Beasley. Et nous verrons s’il conserve enfin un choix qui, s’il le fait, serait parmi les 3 premiers dans un repêchage qui a fière allure. Alors oui, les choses ne sont pas aussi mauvaises qu’elles le paraissaient dans le Minnesota, il y a de petites mais belles pousses vertes et il y a surtout un joueur qui rayonne de lumière et qui a fait preuve de talent et de beaucoup de personnalité: Anthony Edwards, de grands traits de star.