Le numéro 24 passe à Cleveland et les conséquences sont immédiates – RedState

Début novembre, la ville de Cleveland a adopté le numéro 24 – que nous avons couvert précédemment ici et ici – qui donnait ostensiblement aux citoyens de la ville une plus grande surveillance de la police. Mais, comme l’a récemment noté l’émission de radio The Outlaws basée à Cleveland, les conséquences du nouvel amendement à la charte de la ville ne sont pas susceptibles de rassurer les résidents.

Voici l’animateur et créateur de l’émission The Outlaws, Darvio Morrow, racontant l’histoire d’un ami de la famille qui a déjà désespérément besoin de l’intervention de la police dans une dispute familiale dans laquelle elle se retrouve à la merci d’un délinquant violent, mais on lui a dit qu’elle devait chercher les conseils d’une assistante sociale car la police, en vertu de la nouvelle loi, ne peut plus aider.

Je suis en colère. Hier, la mère âgée d’un ami est allée au centre-ville pour déposer une ordonnance restrictive contre un parent responsable de la méthamphétamine qui l’a volée et attaquée et on lui a dit qu’en raison du numéro 24, elle devait plutôt aller voir des travailleurs sociaux. Je me défoule sur @TheOutlawsRadio https://t.co/UBkqAuq2aS pic.twitter.com/cUrQZ9LmMP – Darvio Morrow (@DTheKingpin) 20 novembre 2021

Les électeurs de Cleveland ont approuvé la mesure, malgré les avertissements d’émissions comme The Outlaws, le président en exercice du conseil municipal Kevin Kelley et le maire sortant de Cleveland Frank Jackson (qui a déclenché une tempête mineure pour avoir appelé les « proxénètes de la tragédie » derrière la mesure), de 59% -41% de marge.

L’amendement donnera au nouveau maire élu Justin Bibb et aux civils qu’il nomme aux conseils de surveillance plus de pouvoir dans le maintien de l’ordre dans la ville. Mais certains au sein de la communauté policière au sens large ne voient rien d’autre que de nouvelles pénuries de personnel et une mauvaise application de la loi à l’horizon.

Il demande au maire de nommer 13 personnes à une commission ayant autorité finale sur la formation de la police et la discipline des agents. La commission supervisera les enquêtes sur les inconduites menées par un conseil civil, le maire nommant cinq des neuf membres du conseil. Le maire sortant Frank Jackson et le chef de la police Calvin Williams se sont opposés à la question du scrutin, qui retire à la Division de la police le pouvoir de mener ses propres enquêtes internes et d’imposer des mesures disciplinaires. … Le président de l’ACPP, Jeff Folmer, a déclaré que la modification ne ferait qu’aggraver les pénuries de personnel en cours au sein de la division. Jusqu’à présent cette année, 156 officiers ont quitté la force, dont 13 au cours du seul mois dernier, selon Folmer. Ces postes n’ont pas été pourvus. Folmer a déclaré que près de 300 officiers supplémentaires sont actuellement éligibles à la retraite, et il a prédit une situation de dotation désastreuse d’ici le printemps. « Si nous sommes en baisse de 300 à 400 comme prévu, cela va paralyser notre service de police et cela va paralyser les patrouilles », a déclaré Folmer. « Cela va paralyser la façon dont les choses sont suivies. » Folmer a déclaré que les officiers de Cleveland sont sous-payés par rapport aux départements de banlieue et ne voudront pas être jugés par des civils qui n’ont jamais travaillé dans les forces de l’ordre. «C’était une question de vengeance et d’obtention du pouvoir. Il n’y a pas de si, ni de mais », a déclaré Folmer à propos du numéro 24. « Probablement l’un des pires jours de tous les temps pour que ce groupe qui déteste la police gagne cela et essaie de prendre le contrôle de nous.

Comme RedState l’a couvert précédemment, les pénuries de personnel étaient l’une des principales préoccupations à l’approche des élections.

« Personne ne veut plus être un officier de police de Cleveland », a déclaré Paul Forsgren, qui a formé Greater Cleveland Citizens for Public Safety pour s’opposer au numéro 24, à Cleveland.com news. « Les bons qu’il nous reste seront arrêtés si le numéro 24 passe. » Dans un clip de quatre minutes avec l’émission de radio Outlaws de Cleveland, Forsgren a suggéré que l’amendement est en fait très mauvais pour la sécurité de la communauté. « [Currently] le directeur de la sécurité publique est essentiellement… responsable de tout ce qui concerne la sécurité publique… et [he/she] a l’autorité et la responsabilité finales en matière de discipline », a déclaré Forsgren. « Le chef de la police dans la charte actuelle est chargé de diriger le service de police et d’imposer un certain niveau de discipline. Les changements proposés… placent effectivement la Commission de révision de la police civile et la Commission de police communautaire, non plus comme des organes de recommandation, mais leur donnent en fait une supervision complète de la division de la police jusqu’à laquelle ils peuvent réellement passer outre le directeur de la sécurité et le chef de la police. … de quelque manière, forme ou forme qu’ils croient [is appropriate]… De plus, le conseil peut déposer ses propres plaintes, ce que je trouve très déroutant parce que le conseil qui peut imposer une discipline aux policiers, peut déposer ses propres plaintes, puis imposer sa propre discipline.

Désormais, Cleveland peut ajouter aux problèmes de personnel les préoccupations immédiates des citoyens qui craignent pour leur vie et n’ont nulle part vers qui se tourner, à l’exception des travailleurs sociaux qui peuvent ou non être en mesure d’arrêter un criminel violent.

Le seul côté positif est que les conséquences du numéro 24 sont peut-être arrivées assez rapidement pour justifier de repenser la façon dont Cleveland décide de faire respecter la police en vertu de la nouvelle loi.