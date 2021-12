Le numéro 3 de Cincinnati revendique la couronne AAC, une place possible en séries éliminatoires

Jerome Ford a couru pour 187 verges et deux touchés, Desmond Ridder a lancé trois passes de touché et le n ° 3 Cincinnati a ouvert un match serré au troisième quart et a dépassé le n ° 16 Houston 35-20 lors du match de championnat de l’American Athletic Conference samedi.

Les Bearcats, classés n ° 4 dans le dernier classement des éliminatoires du football universitaire, sont en mesure de devenir la première équipe non-Power 5 à se qualifier. Le classement final sera annoncé dimanche.

L’entraîneur-chef Luke Fickell pense que les Bearcats en ont fait assez.

« La déclaration retentissante est ce que nous avons fait sur ce terrain de football », a déclaré Fickell. « Personne ne va nous appeler et nous demander ce que nous pensons. Je ne pense pas qu’on puisse refuser cette opportunité à ces gars. Ce serait dommage. »

Cincinnati (13-0) qui a prolongé la deuxième plus longue séquence de victoires à domicile du pays à 27, a marqué trois touchés en moins de huit minutes pour terminer sa deuxième couronne AAC consécutive. Les fans se sont précipités sur le terrain au milieu d’une pluie de confettis.

« Je ne me souviens pas vraiment de l’année dernière (après avoir battu l’UCF dans le match pour le titre AAC), mais cette année, je voulais sortir et célébrer avec les fans », a déclaré Ridder. « C’est une bénédiction de n’avoir jamais perdu un match auquel j’ai joué à Nippert. Nous avons une si bonne ambiance ici. »

Le QB junior des Cougars Clayton Tune a réussi 250 verges avec deux touchés et une interception alors que Houston (11-2) a perdu pour la première fois depuis qu’il a perdu son match d’ouverture de la saison contre Texas Tech le 4 septembre.

Ce fut un premier quart fou samedi avec les équipes combinant pour 24 points et 316 verges.

Après que les Cougars se soient contentés d’un placement sur leur première possession, les Bearcats ont répondu en récoltant 82 verges en cinq jeux avec une passe de 25 verges de Ridder à Tyler Scott.

Les prises de touché de 16 verges en plongeon de Nathaniel Dell ont remis les Cougars en tête, 10-7. Mais lors du premier jeu de la possession suivante de Cincinnati, Ford s’est libéré pour un touché de 79 verges pour donner aux Bearcats une avance de quatre points.

« Nous avons affronté eux aussi longtemps que nous le pouvions », a déclaré l’entraîneur-chef de Houston, Dana Holgorsen. « Ils sont de première classe et méritent d’être classés parmi les quatre premiers. Je ne sais pas comment vous empêchez Cincinnati d’entrer. »

Cincinnati menait 14-13 à la mi-temps malgré le fait que Houston ait eu le ballon pendant plus de 22 minutes.

« Au début de la mi-temps, c’était une bataille », a déclaré Fickell.

Mais l’élan s’est déplacé vers les Bearcats au début du troisième trimestre.

Après qu’une pénalité pour interférence de passe sur Marcus Jones ait annulé un quatrième arrêt des Cougars, Ridder a lancé une passe de TD de 8 verges à Leonard Taylor.

« Pendant la mi-temps, nous voulions garder le pied sur le gaz », a déclaré Jones. « Nous voulions limiter les gros jeux. »

Mais ces grands jeux ont continué à venir pour Cincinnati.

Lors du prochain jeu de Houston, le secondeur des Bearcats Joel Dublanko a intercepté Tune et Ridder a frappé Alec Pierce pour un touché de 21 verges. Juste comme ça, c’était 28-13 Bearcats.

« Ils attaquaient au milieu du terrain. J’ai juste lu dans les yeux du QB et j’ai fait un jeu », a déclaré Dublanko.

Ford a eu une autre longue course de touché de 42 verges, et en moins de huit minutes, Cincinnati a transformé une avance d’un point en un avantage de 22 points.

Quant à atteindre les éliminatoires, les Bearcats se disent prêts si une invitation arrive.

« Posez le ballon et laissez-nous jouer », a déclaré Dublanko.

TOURNANT

L’appel d’interférence de passe sur Jones a modifié l’élan au troisième quart et les Cougars ne se sont jamais remis. Holgorsen a déclaré qu’il ne pensait pas que c’était la bonne décision, mais il n’allait pas non plus épingler la défaite à ce moment-là. « J’ai joué ses mains », a déclaré Jones. « On aurait dit qu’il ne voulait pas lancer le drapeau, puis il l’a lancé. Je ne peux pas lui en vouloir d’avoir fait son travail. »

DISCOURS À LA MI-TEMPS

Il y a eu quelques occasions cette saison où les choses n’allaient pas bien pour les Bearcats à la mi-temps. À chaque fois, les joueurs seniors ont réussi à rallier leurs coéquipiers, ce qui a entraîné une réponse immédiate au troisième quart-temps. Samedi, c’est Ridder et le demi de coin senior Coby Bryant qui ont mené la charge des vestiaires. « Quand vous avez un groupe plus âgé, vous pouvez en quelque sorte voir le regard dans leurs yeux », a déclaré Fickell. « Ils sont sortis en deuxième mi-temps en mission. »

L’EMPORTER

Houston : L’élan était du côté de Houston à la mi-temps quand ils étaient menés 14-13. Mais deux jeux cruciaux au troisième quart, menant à 21 points consécutifs pour les Bearcats. Le premier était la pénalité pour interférence de passe infligée à Jones. La seconde était une interception lancée par Tune sur le premier jeu après que les Bearcats ont marqué. « Nous n’avons pas assez bien joué pour battre une bonne équipe comme celle-là », a déclaré Holgorsen.

Cincinnati : Malgré leur fiche de 12-0, les Bearcats ont surtout compté sur l’aide d’autres équipes pour se tailler une place dans les éliminatoires du football universitaire. Ils ont obtenu plus d’aide plus tôt samedi lorsque Baylor a tenu bon pour battre Oklahoma State lors du match de championnat BIG 12. Les Bearcats avaient également besoin d’une victoire de qualité à côté de la victoire à Notre Dame et battre Houston aide à cela. « Nous n’avons jamais voulu porter le flambeau des non-Blue Bloods ou de qui que ce soit d’autre », a déclaré Fickell. « Nous voulons juste être nous. »

SUIVANT

Houston : Un match de bowl encore à déterminer.

Cincinnati : une place possible dans les éliminatoires du football universitaire.