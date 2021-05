Le numéro 590 de Computer Hoy est déjà dans votre kiosque! | La technologie

À propos d’un spectacle (et de son créateur) qui a marqué l’histoire. 2021 marque le 40e anniversaire que Microsoft a embauché Charles Simonyi, développeur principal chez Butler Lampson du logiciel Bravo, le premier programme d’écriture de documents de l’histoire avec une interface utilisateur graphique WYSIWYG développée pour Xerox Alto. D’origine hongroise, après avoir vécu au Danemark, il a déménagé aux États-Unis et a obtenu son diplôme en mathématiques et statistiques en ingénierie en 1972 de l’Université de Californie à Berkeley. Il faisait partie du personnel du PARC (Palo Alto Research Center, une division de Xerox), où il est resté jusqu’en 1981, année au cours de laquelle il a été recruté directement par Bill Gates pour travailler à Bellevue – jusqu’en 1986, Microsoft n’a pas déménagé à Redmond – dans le développement de nouvelles applications.

Simonyi a embauché Richard Brodie, qu’il a rencontré au PARC, comme ingénieur logiciel principal pour la division Applications nouvellement créée et ils ont publié Multi-Tool Word pour IBM-DOS plus tard cette année. Officiellement, Word 1.0 est sorti en octobre 1983 pour les systèmes MS-DOS, un outil rudimentaire qui avait peu d’impact sur le marché. Depuis lors, jusqu’à l’annonce le 22 avril de la version préliminaire d’Office 2021 – Word fait partie de la suite depuis 1989 – le reste appartient à l’histoire. Word et Excel deviendraient les produits les plus rentables de l’entreprise pendant des années et aujourd’hui encore 40% des documents texte sont générés à partir de cet outil.

Mais Simonyi (72 ans) n’est pas seulement entré dans l’histoire chez Microsoft, mais la fortune qu’il a amassée dans l’entreprise lui a permis de devenir le cinquième touriste spatial (seuls sept civils chanceux et riches ont réalisé ce rêve à ce jour) à visiter la Station spatiale. International en 2007. Et en 2009, il a répété, et est devenu le seul touriste à avoir visité l’ISS à deux reprises, des escapades coûtant respectivement 25 et 35 millions de dollars. Que nous puissions profiter du tourisme spatial à court terme, je le vois compliqué, mais qu’avec les astuces que nous vous proposons dans ce numéro, vous serez un expert en Word, je n’en doute pas.

Sujet de la semaine: Découvrez les espaces Twitter maintenant

Twitter n’a pas tardé à surfer sur la vague de Clubhouse, le nouveau réseau social de la mode. Vous déployez déjà des espaces pour tous vos utilisateurs Android et iOS.

Sujet de la semaine: l’IA pour les enfants malades

Respirer … quelque chose que presque tout le monde tient pour acquis, mais tout un défi pour 18 patients dans une maison pour enfants. L’IA les aide.

Thème de la semaine: les barbecues intelligents Weber

Il n’y a plus de discussion sur le moment où la viande est prête. Les barbecues intelligents Weber vous donnent toutes les informations et le contrôle… sur votre téléphone portable! Pouvez-vous demander plus?

Tout sur la sécurité: les clones au supermarché

Informations de connexion volées? Il y en a n’importe où sur Internet, mais le Genesis Market gère cette activité d’une manière particulièrement perfide.

Gadget de la semaine: LG Signature OLED R

LG réinvente la façon d’avoir un téléviseur dans votre salon avec un LG Signature OLED R qui n’est visible que lorsque vous le souhaitez.

Meilleures astuces: 25 astuces intelligentes pour Word

Moins d’efforts et de meilleurs résultats: avec ce guide simple, travailler avec Microsoft Word sera un jeu d’enfant pour les débutants et les professionnels. Réconforter!

Serrez votre Android: partagez entre PC et Android

Avec AirDroid, vous pouvez facilement partager des fichiers entre votre ordinateur et votre appareil mobile, à condition qu’ils soient tous les deux sur le même réseau WiFi. Ça ne pourrait pas être plus simple!

Apprenez à utiliser KineMaster: modifiez vos vidéos sur mobile

Désormais, depuis votre appareil mobile, vous pouvez même effectuer l’une des tâches les plus exigeantes en termes de puissance: créer et éditer des vidéos depuis votre appareil Android.

Serrez votre Windows 10: enregistrez l’écran de votre PC

Si vous avez besoin d’enregistrer l’écran de votre PC, vous pouvez le faire à l’aide des applications incluses dans Windows 10 ou avec des programmes externes. Nous vous donnons toutes les clés pour y parvenir.

Serrez votre smartphone: astuces pour Android

Android 11 atteint de plus en plus de smartphones. Ensuite, vous apprendrez à utiliser les nouvelles fonctions de ce système mobile dans les téléphones actuels tels que le Samsung Galaxy.

Comparaison: 24 disques SSD de 1 To

Vous manquez d’espace? Ou avez-vous toujours un disque dur sur votre ordinateur? Eh bien, retirez-le et installez un nouveau SSD! Notre test vous indique lequel vous convient.

Comparaison: Combat des géants du nettoyage

Si vous avez soudainement une envie folle de nettoyer, voici une aide intelligente: trois robots aspirateurs à l’essai!

La dernière technologie

Smartphone Xiaomi Mi 11, disque dur Seagate Game Drive Xbox 2 To, bande intelligente Fitbit Ace 3, écouteurs Creative Outlier Air V2, montre intelligente Mobvoi TicWatch GTH et masque LG Puricare

Technologie pour tous: nouveau système de contrôle aux frontières

En raison des pressions migratoires et des attaques terroristes de ces dernières années, la gestion des frontières est devenue une priorité pour la Commission européenne.

La technologie pour tous: une autobiographie numérique

Avec les données enregistrées par nos téléphones mobiles, il est possible de créer un historique de tout ce que nous faisons tout au long de la journée. Ainsi, les bénéfices sont nombreux, mais aussi les risques.

La technologie pour tout le monde: l’IA peut être la meilleure chose qui soit jamais arrivée, ou la pire

L’arrivée d’une intelligence artificielle générale qui surpasse l’humain est de plus en plus proche. Il est en notre pouvoir de nous y préparer.

Nous résolvons vos doutes: Questions & Réponses

Il y a de nombreuses questions sur les problèmes techniques que vous nous envoyez. Dans cette section, nous répondons à toutes vos questions.

L’utilisateur mécontent: Mais cela n’allait-il pas gagner du temps libre?

On nous avait promis que la technologie nous libérerait plus de temps, s’occuperait des tâches ingrates. C’est peut-être ainsi, mais cela nous a obligés à nous occuper plus qu’auparavant.

