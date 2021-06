Le numéro 592 de Computer Hoy est déjà dans votre kiosque ! | La technologie

Les hauts et les bas du marché dus au COVID-19. Que la situation dans laquelle nous vivons actuellement soit complexe, pleine de défis et de défis n’est étrangère à rien ni à personne. Et la technologie ne fait pas exception. Le coup dur que la pandémie a porté à la production et à la demande d’appareils a fait de “Non disponible pour le moment” le message vedette dans les principaux magasins en ligne et les grands supermarchés. Qu’il s’agisse du dernier smartphone, de la SmartTV dont on rêvait depuis des mois, d’un PC ou d’une carte graphique, depuis un an, il a été difficile de trouver une disponibilité du produit au-delà de quelques jours après sa mise en vente. Et, quand il y en a, alors que dans l’ère pré-pandémique les prix ont considérablement baissé en quelques semaines, ils restent actuellement stables – voire augmentent – pendant des mois. Parce que?

Comme on dit, c’est “Le merlan qui se mord la queue”. D’une part, les industriels n’ont pas pu faire face à la demande croissante et des conteneurs attendent vides dans les ports d’Europe et d’Asie car il n’y a pas assez de marchandises à transporter. Et, par conséquent, les coûts de manutention augmentent, ce qui augmente le prix final du produit. Maintenant, pourquoi la demande de technologie a-t-elle augmenté ? Il ne faut pas chercher bien loin pour répondre à cette question : notre comportement de consommateurs a changé puisque, depuis des mois, les loisirs sont limités, le tourisme interdit et nous travaillons à domicile depuis plus d’un an.

Et, curieusement, malgré la crise technologique due à la forte demande et au déficit de composants dans lesquels nous sommes plongés, le PC connaît l’un de ses moments les plus doux ces dernières années, l’effet du besoin de l’utilisateur de mettre à jour son « travail d’outil ». Avec une croissance de 32 % en glissement annuel au premier trimestre selon les chiffres de Gartner et de 55,2 % d’IDC (avec les Chromebooks), il faut remonter deux décennies en arrière pour voir des augmentations similaires. Et rien n’indique que la tendance va changer pour le reste de l’année. Et dans le futur ? Qui sait. En ce moment, nous vous proposons le meilleur logiciel Open Source pour compresser votre PC.

Le sujet de la semaine : Google Maps et Earth, des nouveautés en vue !

Google Maps recevra cette année plus de 100 améliorations basées sur l’IA. Pour sa part, Timelapse est la fonction que Google Earth a implémentée et qui permet de voyager au moins 37 ans dans le passé.

Thème de la semaine : Hausse des prix

De nombreux produits technologiques sont actuellement en rupture de stock ou extrêmement chers. Pourquoi est-ce arrivé et que devez-vous considérer maintenant?

Bitcoin et ainsi de suite sont à la mode. Et c’est pourquoi il existe des escrocs qui en profitent et recherchent leurs victimes depuis les plateformes téléphoniques. Computer Hoy a fait le test.

Philips propose dans sa gamme UV-C deux solutions de désinfection domestique efficaces et confortables pour ceux qui recherchent une maison avec moins de virus et de bactéries.

Logiciels pour équiper votre bureau à domicile, extras pour Windows, jeux passionnants et bien plus encore : bienvenue dans cette compilation Open Source.

L’outil d’analyse rapide d’Excel vous permet de créer des sparklines dans les cellules. Mais, en utilisant des formules et des symboles spéciaux, vous pouvez également transformer vos cellules en véritables graphiques.

Classes scolaires, entreprises, associations : nombreux sont ceux qui se rencontrent désormais via Zoom. Les conseils suivants vous montrent comment devenir un professionnel de la réunion.

Si vous souhaitez porter un appareil portable à votre poignet, vous savez généralement clairement pourquoi vous en avez besoin. Nous avons donc analysé 10 smartwatches, montres et bracelets, pour vous aider à choisir le vôtre.

Vous envisagez d’acheter une télévision pour profiter de l’Eurocup ou de la JJ. OO.? Chez Computer Hoy, nous testons différents modèles pour voir le sport (ou d’autres choses) en grand.

Les étiquettes nutritionnelles sur les aliments mentent-elles ? Techniquement non, mais ils utilisent des « expressions créatives » pour cacher des informations ou mentionner ce qui les intéresse.

Face à la prise de conscience croissante de l’impact écologique, les sociétés Thales et Veolia se sont associées pour créer la première carte SIM éco-conçue à base de plastique recyclé.

Il y a quelques mois, le Parlement européen a publié une résolution contenant des recommandations pour faire face à certaines des nouvelles réalités de l’IA.

Vous nous envoyez de nombreuses questions sur des problèmes techniques. Dans cette section, nous répondons à toutes vos questions.

Il est de bon ton de rester à l’écart des réseaux sociaux. Detox, ils appellent ça. Quelques jours, une semaine… disparaissent un instant et, surtout, annoncez-le avant en grande pompe.

