Le numéro 595 de Computer Hoy est déjà dans votre kiosque ! | La technologie

Six ans, une pandémie et un nouveau Windows. Tu te souviens? C’est le 29 juillet 2015 que Microsoft a sorti de son chapeau Windows 10, une publicité en grande pompe de Redmond que nous avions anticipée dans Computer Hoy 438. Comme je l’ai commenté sur cette même page quatre numéros plus tard, « Seulement un mois plus tard, Yusuf Mehdi, vice-président du marketing pour Windows, montre sa poitrine et se vante que 75 millions d’ordinateurs – 14 millions dans les premières 24 heures – ont déjà leur copie “gratuite” du nouveau système “. Six ans et une pandémie se sont écoulés depuis et le dernier chiffre officiel disponible sur la page Microsoft by the Numbers (daté d’avril) indique qu’il y a déjà plus de 1 300 millions d’appareils qui fonctionnent sous cette version sur les 1 500 du total qui fonctionnent avec Les fenêtres.

Avec une politique de mise à jour « gratuite » assez généreuse et « pour tous » à partir de 7 et 8.1, et l’objectif clair de positionner Windows « en tant que service », le nouveau système a trouvé sa place dans nos ordinateurs sans problème. Le coup de pouce définitif est venu de la fin du support de Windows 7 le 14 janvier de l’année dernière, qui a permis à Microsoft d’ajouter plus de 300 millions de nouveaux appareils à son hôte de dix ans, depuis février 2020, et tout cela malgré la crise mondiale. Pourtant, Windows 10 n’a pas été un lit de roses pour Microsoft et, surtout, le nouveau système de grosses mises à jour en deux vagues annuelles n’a fini de convaincre personne.

Dans l’ordre du jour, les mises à jour ont non seulement été retardées de plusieurs mois, mais ont créé tellement de problèmes qu’elles ont même été retirées. Les nouveautés étaient de moins en moins appréciées par l’utilisateur et, même, on avait le sentiment que Microsoft était tellement concentré sur son avenir dans le cloud que Windows avait été relégué au second plan. Et en ce moment, après une année difficile et des semaines de spéculation, Windows 11 est officiel. C’était nécessaire? Oui, il était temps de franchir le pas et de poser les bases des prochaines années. Mais faisons-nous face à un nouveau « Départ » ? Il est trop tôt pour le dire. Ce qui compte, c’est que nous ayons de nouveaux Windows.

Thème de la semaine : Apple, tout en un

Lors de sa dernière conférence des développeurs WWDC, Apple nous a donné un aperçu de l’avenir des systèmes d’exploitation.

Thème de la semaine : 40 ans du CD

Il ne devait remplacer que le disque vinyle, mais le CD est allé beaucoup plus loin et est rapidement devenu la porte d’entrée vers un avenir numérique.

Tout sur la sécurité : électronique DNI 4.0

Le nouveau DNI arrive avec des améliorations de sécurité, plusieurs langues et de nouvelles applications numériques qui seront partagées par tous les pays membres de l’Union européenne. Nous allons maintenant vous parler de lui.

Gadget de la semaine : Robot I-Companion, votre cuisine connectée

Téléchargez à un assistant de cuisine comme le robot connecté Moulinex I-Companion Touch XL la tâche de décider, préparer et cuisiner vos repas chaque jour.

Systèmes d’exploitation : Windows 11 est là !

La version 11 semble faire beaucoup de choses d’une manière différente de son prédécesseur. Ici, nous vous disons ce qui vous attend avec le nouveau Windows …

20 astuces pour devenir un expert de Windows 10

Avec les trucs et astuces suivants, vous deviendrez un pro de Windows. En très peu de temps, vous pourrez résoudre toutes sortes de problèmes et vous pourrez contrôler ce système d’exploitation, et non l’inverse. N’attends plus!

Cours sur les utilitaires de bureau : Partie 2. Modèles dans MS Excel

Faites-vous partie de ceux qui utilisent Excel tous les jours pour tout ? Dans Computer Hoy, nous vous expliquons comment vous pouvez profiter des modèles de ce programme pour accélérer votre travail.

Comparatif : 7 tensiomètres numériques

Mesurez votre tension artérielle avec des appareils intelligents : vous pouvez désormais le faire même avec une montre intelligente. Notre test vous dit si cela fonctionne bien.

Drone DJI Air 2S et ordinateur portable LG Gram 14Z90P.

La technologie pour tous : 30 ans de Blizzard Entertainment

Connu pour la qualité de ses jeux, sa puissance de narration et sa capacité à innover, Blizzard célèbre ses trois décennies dans un moment vraiment doux.

La technologie pour tous : des drones pour tout

Que sont les drones ? A quoi servent-ils et quel est leur avenir ? De nouvelles technologies pilotent ces avions, et de nouvelles réglementations veulent assurer leur sécurité.

Nous résolvons vos doutes : Questions & Réponses

Vous nous envoyez de nombreuses questions sur des problèmes techniques. Dans cette section, nous répondons à toutes vos questions.

L’utilisateur mécontent : je ne te connais pas, mais pourtant je te déteste

On se connecte aux réseaux sociaux avec humour et le sourire jusqu’aux oreilles, et on se retrouve frustré, amer et en colère par mille opinions que l’on ne connaît pas. Mais on déteste.

