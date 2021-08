Le numéro 596 de Computer Hoy est déjà dans votre kiosque ! | La technologie

En vacances, c’est vous qui décidez : déconnectez-vous et amusez-vous ! Qui d’autre, qui de moins en ce mois d’août profite des vacances d’été tant attendues. Du soleil et des températures élevées – pour ceux qui aiment la chaleur -, des jours de repos – si vous n’avez pas d’enfants en bas âge – et, surtout, tout le temps du monde pour les millions de projets que nous avons tous en attente. Oui, je suis d’accord que les vacances c’est se coucher ‘à la bartola’, mais c’est surtout la période idéale pour consacrer du temps à ce qui nous a été invisible ou dont nous n’avons pas pu y prêter attention pendant le reste de l’année. Du temps pour se déconnecter entre amis, en famille et surtout du temps pour soi. Rien ne peut mal tourner… n’est-ce pas ? Eh bien, le sentiment qu’ils produisent n’est pas si positif chez tout le monde.

Un grand nombre d’individus souffrent de stress et d’anxiété face à cet arrêt brutal et à ce changement de routine, même s’il est programmé. Et pas seulement pour cela : COVID-19 nous a fait nous sentir vulnérables, le travail à domicile isolé du travail et émotionnellement et, dans certains cas, nous avons été dépassés au niveau des compétences numériques. De plus, la dépendance à l’environnement technologique pendant la pandémie a conduit à ce que ce qui était il y a quelques années “un droit” est devenu “une nécessité”. Il faut apprendre à se déconnecter (pas de ‘jamming’) et à en faire un rituel ‘detox’. Tout est à réaliser en septembre pour repartir de zéro (au niveau du stress et de l’anxiété) et pas de nouveau.

D’ailleurs, l’origine de ‘a la bartola’ vient de Bartolo, une forme abrégée de Bartolomé, et est utilisé pour désigner les chômeurs et les paresseux. Et, curieusement, sa fête est célébrée le 24, date à laquelle les festivités envahissent les villes de toute la géographie espagnole, coïncidant autrefois avec le début du repos après le dur labeur de la fin des vendanges. Que ce soit à la plage ou à la montagne, à la mer ou à la piscine, iOS ou Android, il existe mille façons de déconnecter en vacances. Une bonne lecture accompagne toujours. Nous vous proposons de profiter de ces journées pour mettre fin à vos doutes technologiques.

Sujet de la semaine : La Bible de Windows 11

Microsoft a déjà révélé à quoi ressemblera Windows 11, ce qui a suscité de grandes attentes qui n’ont laissé personne indifférent. On vous dit toutes les clés du remplacement de Windows 10.

Thème de la semaine : L’espoir, c’est l’harmonie

Le système d’exploitation Harmony OS 2 est censé inaugurer une nouvelle ère chez Huawei : un nouveau matériel sans Google et avec son propre écosystème.

Tout sur la sécurité : comment arrêter l’historique Google

Effacer votre historique Google est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de supprimer l’historique et l’activité de votre compte Google.

Gadget de la semaine : Kobo Elipsa, pour lire et écrire

La commodité de lire un écran e-ink est combinée dans le nouveau Kobo Elipsa avec ses nombreuses fonctionnalités e-notebook.

Ce que vous avez toujours voulu savoir : 32 questions et réponses

Vos appareils technologiques vous mettent à l’épreuve tous les jours et vous avez de nombreux doutes que vous ne pourrez jamais résoudre ? Computer Hoy vous donne la réponse à toutes ces questions.

Pratique : Comment réduire sa consommation d’énergie

La technologie intelligente permet de profiter des films et de la musique à la demande, mais aussi d’avoir l’éclairage le plus adapté. Nous vous expliquons comment réduire la consommation d’énergie sans pénaliser le confort.

Cours sur les utilitaires de bureau : Partie 3. Modèles MS PowerPoint

Avez-vous été chargé de faire une présentation pour la première fois? Vous passez beaucoup de temps à préparer des présentations, mais utilisez toujours les mêmes styles et formats ? Computer Hoy explique comment tirer parti de PowerPoint à travers ses modèles.

Comparatif : 16 souris bon marché

Une bonne souris est indispensable au bureau comme à la maison. Et ce n’est pas forcément cher, comme le montre notre comparatif de 16 modèles actuels de 10 € à 36 €.

La dernière technologie

Smartphone Poco F3 et kit CPL devolo Mesh WiFi 2.

La technologie pour tous : Blockchain pour gérer les droits d’auteur

La technologie Blockchain, directement responsable du succès du bitcoin en tant que système décentralisé mais fiable, peut avoir d’autres applications identiques ou plus intéressantes.

La technologie pour tous : Identification et biométrie

Avec l’émergence de COVID-19, le besoin d’outils numériques permettant de procéder à une identification à distance et d’éviter les contacts interpersonnels est devenu plus important que jamais.

La technologie pour tous : la lecture à l’heure du numérique

La vitesse et l’interconnexion sont des valeurs qui se reflètent dans l’utilisation des appareils numériques. Cette impatience cognitive appauvrit notre capacité de lecture profonde.

La technologie pour tous : apporter la confiance dans un monde 5G

La prochaine vague de réseaux mobiles connectera des milliards de personnes et d’objets. Cela ouvrira un monde d’opportunités, mais cela soulèvera des inquiétudes concernant la sécurité et la confidentialité des données.

Nous résolvons vos doutes : Questions & Réponses

Vous nous envoyez de nombreuses questions sur des problèmes techniques. Dans cette section, nous répondons à toutes vos questions.

L’utilisateur insatisfait : Le temps, c’est de l’argent… et je préfère payer

Je n’aime plus le « Do it Yourself ». Je préfère qu’ils me compilent, qu’ils me configurent, qu’ils me donnent un peu de mordant. Je préfère payer et profiter de la technologie sans sacrifier mon temps.

