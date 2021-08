Le numéro 597 de Computer Hoy est déjà dans votre kiosque ! | La technologie

“Facile, je contrôle.” En 1975, il y a plus de 45 ans, Sam Peltzman a énoncé sa théorie de la compensation des risques (maintenant connue sous le nom d’effet Peltzman) dans l’article « Les effets de la réglementation sur la sécurité automobile ». Publié dans le Journal of Political Economy, le professeur d’économie de la Booth School of Business de l’Université de Chicago a déclaré que plus le risque perçu dans une situation donnée est faible, moins nous prenons de mesures de précaution. Ou, en d’autres termes, nous avons des comportements plus ou moins risqués selon que nous nous sentons plus ou moins protégés, compensant les mesures de sécurité imposées en adoptant des comportements plus audacieux que la normale. Le problème est que ce biais peut n’être qu’un vœu pieux.

Cet excès de confiance dans les mesures de sécurité qui nous fait oublier le risque ne s’applique pas seulement au monde automobile, comme l’a déclaré Peltzman – nous nous sommes appuyés sur des éléments tels que les systèmes de retenue, l’ABS ou l’airbag pendant des décennies. Dans d’autres domaines, comme le sport, il en va de même, avec des mesures de protection en cas de vitesse et/ou de contact comme le casque en cyclisme ou les épaulettes en football américain. Ou quelque chose d’autre à propos de se promener dans la maison comme la sécurité des enfants – bouchons de prise, arrêts ou pièces d’angle – ou d’actualité comme la crise sanitaire – on se sent plus en sécurité avec un masque et un flacon de gel, et tout puissant après s’être fait vacciner.

Achetez Computer Hoy dans son édition numérique

À tout cela, il faut ajouter que le simple fait de voir une autre personne prendre (ou non) des précautions augmente potentiellement la probabilité que nous soyons plus à risque. Produit de cet excès de confiance, nous avons le “Calme, que je contrôle” ou le “Faites-moi confiance”. Et, si l’on parle d’Internet, il faut ajouter le “Je ne suis pas concerné par la sécurité et la confidentialité car je n’ai rien qui puisse intéresser ou avoir besoin de cacher.” Et c’est à ce moment-là que les frayeurs arrivent. Rappelez-vous, les biais cognitifs se nourrissent de notre ignorance à leur sujet : que nous ne percevions pas le risque ou que nous nous sentions en sécurité, ne veut pas dire qu’il n’existe pas.

Découvrez en vidéo les principaux thèmes de ce numéro

Et aussi…

CADEAU

Tout sur la sécurité : cette box protège votre vie privée

L’eBlocker est une petite boîte qui protège votre vie privée lorsque vous naviguez. Vous pouvez maintenant créer vous-même cet appareil très pratique !

Tout sur la sécurité : S’agit-il de vos photos ?

Photos privées, pornographie, pièces d’identité et documents personnels – tout cela se trouve sur des disques durs d’occasion sur eBay.

Tout sur la sécurité : avec un espion dans votre poche

Les programmes de surveillance du téléphone gagnent du terrain. L’utilisation d’applications d’espionnage est non seulement contraire à l’éthique, mais c’est aussi une question assez épineuse d’un point de vue juridique.

Tout sur la sécurité : le vol d’identité

Si votre identité est volée sur Internet, votre double peut devenir un voyou sur Internet et cela entraînera des problèmes dans la vraie vie. Vous découvrirez ici comment vous protéger contre l’usurpation d’identité.

Tout sur la sécurité : des clones au supermarché

Identifiants volés ? Il y en a n’importe où sur Internet, mais Genesis Market gère cette entreprise d’une manière particulièrement perfide.

Tout sur la sécurité : mon permis est-il illégal ?

Le commerce des licences Windows et Office à des prix inférieurs aux prix officiels continue de conserver des teintes opaques. Vos clients sont-ils menacés d’un arrêt soudain ?

PRATIQUE

Protégez vos données et votre vie privée : ne vous espionnez pas !

Nous passons la journée entourés d’appareils technologiques connectés à Internet. Le cadre parfait pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur nous. Évitez d’être espionné !

Protégez votre vie numérique : en sécurité sur Internet

Le monde connecté est une véritable bénédiction, mais être en ligne pendant si longtemps comporte ses propres dangers. Nous vous expliquons quels sont les risques sur Internet en 2021 et comment s’en protéger.

Protégez vos comptes : authentification en deux étapes

Avoir un accès sécurisé à vos comptes en ligne est essentiel. Mais, bien souvent, de simples mots de passe ne suffisent plus. Nous expliquons comment fonctionne la vérification en deux étapes.

TEST

Comparatif : 16 services VPN testés

Vous souhaitez accéder à Internet en toute sécurité et de manière anonyme ? Computer Hoy a testé pour vous 16 fournisseurs de réseaux privés virtuels. Voici les résultats.

SAVOIR PLUS

La technologie pour tous : l’ennemi invisible

La clé d’une cybersécurité efficace est d’anticiper dans la mesure du possible, et sinon, d’être prêt à réagir rapidement pour neutraliser toute menace.

La technologie pour tous : la cryptographie. N’oubliez pas vos mots de passe !

On pourrait penser, et avec raison, que la cryptographie est l’apanage exclusif des espions et des gouvernements. En fait, il en a été ainsi pendant de nombreuses années, mais tout cela est maintenant terminé.

Dans le prochain numéro

Ordinateur avancé aujourd’hui 598.