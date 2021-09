Le numéro 598 de Computer Hoy est déjà dans votre kiosque ! | La technologie

Vous pouvez vivre sans appétits, mais pas sans besoins. En économie, l’effet de substitution est défini comme l’évolution de la demande d’un bien ou d’un service lorsque son prix augmente, alors que d’autres produits le maintiennent et que le pouvoir d’achat du consommateur reste constant. Selon l’économiste britannique et prix Nobel commémoratif d’économie 1972, John Hicks, lorsqu’un bien à moindre coût est choisi, le revenu réel de l’utilisateur augmente et reste sur la même courbe d’indifférence dans laquelle il se trouvait à l’origine (équilibre du consommateur). Pour sa part, le mathématicien soviétique Yevgueni Slutski fait valoir qu’avec la baisse du prix du bien, le consommateur dépense son plus grand revenu de telle manière qu’il achète les montants originaux s’il le souhaite et qu’il n’y a aucun changement dans sa valeur réelle apparente. le revenu.

En termes simples, nous pourrions dire que le consommateur recherche des alternatives aux produits relativement plus chers parmi les produits relativement moins chers, dans de nombreux cas sans réellement évaluer les raisons de ces différences. L’effet de substitution Hicks ramène l’utilisateur au niveau de satisfaction initial sur la courbe d’indifférence d’origine, tandis que l’effet Slutsky procure une plus grande satisfaction au consommateur en l’amenant sur une courbe d’indifférence plus élevée. Bien que, comme indiqué dans le paradoxe de Giffen (par l’économiste et homme d’État britannique Robert Giffen), il existe toujours des biens qui, lorsque leur prix augmente, leur demande augmente également, généralement des produits de première nécessité.

À ce stade, il y a ceux qui disent que cette société se concentre sur la consommation. Cependant, avec plus de 22,2 milliards d’appareils WiFi dans le monde, disposer d’un bon équipement n’est pas un souhait, c’est une nécessité. Et cela vaut la peine de se demander : y a-t-il une différence entre un bon routeur et celui de votre opérateur ? Bien sûr, la même chose qu’entre un jambon ibérique de gland et un serrano commun. Et vaut-il la peine de déstabiliser votre équilibre pour plus de satisfaction ? Depuis lors. Lorsque vous l’essayez (dans les deux cas), vous remarquerez la différence, même si vous pouvez toujours continuer à manger du jambon pas cher et choisir d’offrir des sacrifices à votre routeur pour que le WiFi ne baisse pas.

L’actualité des réseaux sociaux : de quoi parle-t-on sur le Net

Entrez sur ComputerHoy.com pour découvrir minute par minute ce qui se passe dans le domaine de la technologie et de la mobilité, et partagez-le sur Facebook et Twitter.

La photo de la semaine

Une télévision avec vue.

Top 5 : Nouvelles importantes…

… et ce qu’ils signifient pour vous.

Actualité : Hobby de la semaine

Auto-défini.

Sujet de la semaine : Amazon parle !

Le géant de la vente sur Internet promet de retirer de sa boutique les produits qui ont de fausses cotes, ce qui se passe aussi aujourd’hui dans les grandes marques.

Thème de la semaine : Windows n’importe où

Microsoft est sur le point de lancer Windows 365. Que peut faire le système d’exploitation dans le cloud ? Et c’est pour qui ? Computer Hoy vous offre les informations les plus importantes.

Thème de la semaine : Bienvenue dans l’équipe

Vous utilisez la suite bureautique gratuite LibreOffice et avez des idées pour améliorer le programme ? Alors rejoignez l’équipe de développeurs : LibreOffice peut utiliser de nombreuses aides.

Tout sur la sécurité : la terreur sur TikTok

Il y a de plus en plus de cyberintimidation dans les réseaux sociaux chez les enfants et les adolescents. Dans cette situation, comment pouvez-vous protéger vos enfants ?

Gadget de la semaine : WorkFlow Station, non-stop

Kingston propose avec sa WorkFlow Station une solution modulaire et polyvalente pour transférer des photos, vidéos et audio entre plusieurs sources en même temps.

Nouvelles: Nouvelles

Les dernières technologies, applications, loisirs, réalité virtuelle, entreprises, éducation et startups.

Spécial WiFi : Plus de vitesse pour tout le monde

Routeur, répéteur WiFi, Powerline… Nous vous proposons une grande variété d’astuces et de recommandations pour mettre votre WiFi en forme.

Cours sur les utilitaires de bureau : Partie 4. Plugins pour MS Word

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de la suite bureautique de Microsoft ? Alors vous ne pouvez pas manquer cette compilation de compléments pour Word. Nous vous expliquons ce qu’ils peuvent faire pour vous et comment vous devez les utiliser correctement.

Meilleures astuces : imprimer des images sur une seule feuille

Voulez-vous conserver une copie papier de toutes les photos dans l’un de vos dossiers ? Depuis Windows 10 ou avec le programme Printstation, vous pouvez le faire maintenant.

Assistants vocaux : Salut, Alexa !

Que ce soit à partir d’un Echo, Echo Dot ou Echo Studio, l’assistant vocal d’Amazon est plus populaire que jamais. Ici, vous pouvez lire les meilleurs conseils pour votre Alexa.

Comparaison : 8 programmes d’édition d’images

Il y a beaucoup de bonnes photos, mais des images parfaites nécessitent une retouche. Computer Hoy a testé huit programmes pour vous.

La dernière technologie

Smartphone OnePlus Nord 2, moniteur AOC Agon PD27, lecteur SSD externe WD WD_BLACK D30 Game Drive, microphone Blue Blackout Spark SL, souris Roccat Kone Pro, bracelet de fitness Xplora Xmove, purificateur Dyson Cool Formaldéhyde et commande tadoº Smart AC V3 +.

La technologie pour tous : 25 ans de Duke Nukem 3D

“J’ai des boules d’acier”: cette seule phrase résume l’esprit de l’un des tireurs les plus légendaires et les plus irrévérencieux des années 90.

La technologie pour tous : quelle est l’empreinte écologique du tourisme spatial ?

Le tourisme spatial est une activité coûteuse en énergie, très polluante et, de plus, il n’est accessible qu’à quelques-uns. Quelle sera son évolution ?

La technologie pour tous : les nanorobots biosourcés

L’utilisation des nanotechnologies est présentée comme un outil efficace dans la lutte contre le cancer. Les essais cliniques avec différentes espèces de bactéries sont prometteurs.

Nous résolvons vos doutes : Questions & Réponses

Vous nous envoyez de nombreuses questions sur des problèmes techniques. Dans cette section, nous répondons à toutes vos questions.

L’utilisateur mécontent : Le privilège de s’ennuyer en été

Je l’ai essayé encore et encore, actif et passif. Je croyais qu’en vacances, cette fois, je pourrais atteindre mon objectif le plus rêvé : m’ennuyer.

