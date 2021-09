Le numéro 600 de Computer Hoy est déjà dans votre kiosque ! | La technologie

À propos de l’évolution, du succès et des sorciers gris. L’évolution de l’espèce humaine est une histoire de centaines de milliers d’années. Les premiers outils de pierre, de feu ou de roue étaient en leur temps les derniers en termes d’avancées technologiques. Et chaque nouvelle génération a ouvert les portes pour penser à la suivante, un processus évolutif profond en constante accélération. La presse Gutenberg a mis un siècle à être adoptée ; la migration du papier vers le numérique, une décennie à peine. Les inventions de Léonard de Vinci, des idées en avance sur leur temps, ont été conçues d’un trait de crayon et de papier, à l’image des premiers ordinateurs ; Aujourd’hui, nos vies ont été numérisées presque du jour au lendemain et nous oublions même d’écrire. Il a fallu 75 ans au téléphone fixe pour atteindre 100 millions de clients ; à Pokémon Go, 25 jours !

Avez-vous besoin de plus d’exemples? Nous vivons dans une explosion de connaissances et d’évolution qui, sans aucun doute, va plus vite que nos propres capacités. Les technologies doublent leurs performances et améliorent leur rapport qualité/prix tous les quelques mois. Et pourtant, de nombreux projets échouent faute de disposer des facteurs nécessaires à leur réussite, que l’on peut résumer comme étant au bon endroit au moment le plus opportun. Il y a 23 ans, lorsque Computer Hoy était lancé sur le marché, il était urgent d’apprendre. C’était le moment. Et nous pensons que nous sommes toujours au bon endroit 600 numéros plus tard : à vos côtés dans la mission de combler la fracture numérique et de vous aider dans l’interaction –difficile– entre le monde physique et celui des données.

L’évolution doit être basée sur la conception de nouveaux outils pour résoudre de vieux problèmes et non sur la création de nouveaux besoins. Nous sommes passés d’utilisateurs à consommateurs, et de faire ce que nous voulions, à laisser les autres façonner nos vies. Cela donne matière à réflexion. Pour l’instant, nous avons perdu la spontanéité. “Même la plus petite personne peut changer le cours de l’avenir”, a déclaré Gandalf. Suivre le bon chemin dépend de chacun. Et, pour paraphraser à nouveau le sorcier gris, “vous seul pouvez décider quoi faire avec le temps qui vous a été accordé.” Donc, lecteurs, marques, amis et ceux qui nous ont choisis pour 600 numéros, merci. Nous avons écrit cette histoire ensemble.

PRÉSENT

L’actualité des réseaux sociaux : de quoi parle-t-on sur le Net

La photo de la semaine

600 nombres d’ordinateurs aujourd’hui

Top 5 : Nouvelles importantes…

… et ce qu’ils signifient pour vous.

Actualité : Hobby de la semaine

Auto-défini.

Sujet de la semaine : 600 numéros d’ordinateur aujourd’hui

Computer Today fête ses 600 numéros ! qui ont frappé les kiosques à temps pour vous rencontrer, les lecteurs, depuis 23 ans.

Tout sur la sécurité : Pegasus Spying

Les chefs d’État, les défenseurs des droits humains et les journalistes du monde entier sont-ils systématiquement espionnés ? Une fuite spectaculaire met au jour les machinations du logiciel Pegasus.

Gadget de la semaine : éclairage LED intelligent IKEA

La gamme IKEA de rubans LED intelligents vous permet d’avoir un éclairage personnalisé dans votre maison et de le contrôler à distance depuis sa propre application.

Nouvelles: Nouvelles

Les dernières technologies, applications, loisirs, réalité virtuelle, entreprises, éducation et startups.

PRATIQUE

Windows est mis à jour : tout sur Windows 11

Quoi de neuf dans Windows 11 ? Mon équipe sera-t-elle prête à recevoir la nouvelle mise à jour ? Nous vous expliquons comment c’est et comment obtenir la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft.

Windows 11 sur USB : Rescue Drive

Avec LiveSystem Pro, vous pourrez créer un ‘Windows to go’, parfaitement équipé de plus de 70 programmes tels que Softmaker Office ou Firefox.

Cours sur les utilitaires de bureau : Partie 6. Compléments pour MS PowerPoint

Avec PowerPoint, vous disposez de tous les outils nécessaires pour réussir vos présentations : avec les modèles vous avez la base et avec les add-ons, le point culminant.

TEST

Comparatif : streaming de musique HiFi

Amazon et Apple diffusent de la musique en haute fidélité, sans supplément de prix. D’autres facturent un supplément pour cela. Spotify a-t-il encore une chance avec l’offense sonore qui se profile ?

SAVOIR PLUS

La technologie pour tous : machines et émotions humaines

S’il y a quelque chose qui nous caractérise, au-delà de l’intelligence, c’est notre capacité à devenir émotif et à exprimer ces sentiments. Par exemple, nous pleurons de tristesse et de joie.

Nous résolvons vos doutes : Questions & Réponses

Vous nous envoyez de nombreuses questions sur des problèmes techniques. Dans cette section, nous répondons à toutes vos questions.

L’utilisateur insatisfait : je n’apprends plus qu’il n’en faut

Le noble art d’apprendre est devenu plus pratique et précis que jamais. Nous n’apprenons que ce dont nous avons besoin et cela nous aide à nous sortir du pétrin. Éducation instantanée.

